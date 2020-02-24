مطلوب فورا رسام معماري أتوكاد خبره لا تقل عن 5 سنوات للسفر والعمل في شركه مقاولات كبري في الرياض تصنيف اول في السعوديه ويمكن ارسال cv علي الايميل الخاص بنا حين تحديد ميعاد المقابله almolhakjob@gmail.com او رقم الواتس اب 01002102730