(فرصة عمل)
|مطلوب فورا رسام معماري أتوكاد خبره لا تقل عن 5 سنوات للسفر والعمل في شركه مقاولات كبري في الرياض تصنيف اول في السعوديه ويمكن ارسال cv علي الايميل الخاص بنا حين تحديد ميعاد المقابله almolhakjob@gmail.com او رقم الواتس اب 01002102730
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عبدالرحمن الملحق
|التليفون:
|01002102730
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العجوزه شارع نوال برج الشرطه الدور التاني- العجوزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054222
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل