رسام ديكور علي الجدران و الاسقف زخارف و مناظر طبيعية

(For Sale)
|رسم علي الحوائط و الاسقف طبيعي و زخارف يعطي جاذبية خاصة و مبهرة للمكان رسم الديكور ليناسب ستايل المكان و يظهرة باجود انواع اللوان الزيت و الاكريليك و تصميمات مجسمة و زخارف بواسطة مهندسين و فنانين محترفين تغيير شكل و ستايل ركن بالمنزل او سقف او جدار او بالمحل يغير شكل و ستايل المكان تماما و ايضا رسم و زخارف علي الاثاث و الانتيك و تجديدة
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|احمد رؤوف
|Telephone:
|01067713122
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|Location:
|3 شارع يوسف الزيني بالعباسية- Cairo
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|800 Pound
|Posting Date:
|5/5/2023
|Ad Number:
|2182705
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