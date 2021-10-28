رحلات نيلية القاهرة | نايل كروز القاهرة

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صورة الاعلان: رحلات نيلية القاهرة | نايل كروز القاهرة - في القاهرة مصر

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للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nile cruise
التليفون: 01060801111

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العنوان: كورنيش المعادى- حدد مدينة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 225 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/10/2021
رقم الإعلان: 2108972
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صورة الاعلان: رحلات عشاء نيلية | نايل كروز القاهرة - في القاهرة مصر

رحلات عشاء نيلية | نايل كروز القاهرة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تليفون البواخر النيلية | اسماء البواخر النيلية | اسعار المراكب النيلية | حجز باخرة نيلية | ارخص رحلا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

225 جنيه

28/10/2021
صورة الاعلان: أرخص رحلات نيلية 2021 | رحلات عشاء نيلية - في القاهرة مصر

أرخص رحلات نيلية 2021 | رحلات عشاء نيلية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#الباخرة_نايل_كروز_5_نجوم ✆ +20 1060801111 عروض المراكب النيلية بالقاهرة | افضل مركب علي النيل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

225 جنيه

23/10/2021
صورة الاعلان: سهرة عشاء نيلية | رحلات نيلية | أفضل البواخر النيلة المتحركة - في القاهرة مصر

سهرة عشاء نيلية | رحلات نيلية | أفضل البواخر النيلة المتحركة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

رحلات نيلية عشاء | رحلات نيلية متحركة | بواخر نيلية 5 نجوم | حجز البواخر النيلية المتحركة 2021 | ارخ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

225 جنيه

21/10/2021
صورة الاعلان: أرخص رحلات نيلية 2021 | رحلات عشاء نيلية - في القاهرة مصر

أرخص رحلات نيلية 2021 | رحلات عشاء نيلية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

البواخر النيلية المتحركة | رحلة نيلية مع العشاء علي النيل | حجز المراكب النيلية للعشاء | الباخرة ناي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

225 جنيه

20/10/2021
صورة الاعلان: البواخر النيلية المتحركة | نايل كروز القاهرة | سهرة عشاء نيلية - في القاهرة مصر

البواخر النيلية المتحركة | نايل كروز القاهرة | سهرة عشاء نيلية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#الباخرة_نايل_كروز_5_نجوم ✆ 01060801111 عروض المراكب النيلية بالقاهرة | افضل مركب علي النيل |.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

13/8/2021
صورة الاعلان: البواخر النيلية المتحركة | نايل كروز القاهرة | سهرة عشاء نيلية - في القاهرة مصر

البواخر النيلية المتحركة | نايل كروز القاهرة | سهرة عشاء نيلية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#الباخرة_نايل_كروز_5_نجوم ✆ 01060801111 عروض المراكب النيلية بالقاهرة | افضل مركب علي النيل |.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

13/8/2021
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