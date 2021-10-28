رحلات نيلية القاهرة | نايل كروز القاهرة

(للبيع)
|اسعار البواخر النيلية بالقاهرة 2021 | عروض الرحلات النيلية المتحركة 2021 | افضل البواخر النيلية المتحركة 2021 - رحلات نيلية بالقاهرة 2021 - عروض البواخر النيلية 2021 - سهرات العشاء النيلية 2021 | حجز الرحلات النيلية المتحركة | رحلات نيلية صباحية 2021 | ارخص رحلات نيلية متحركة 2021 | سهرة عشاء نيلية 2021 | رحلات نيلية متحركة 2021 | حجز مركب في النيل 2021 | حجز البواخر النيلية المتحركة 2021 | الباخرة نايل كروز 5 نجوم | البواخر النيلية بالقاهرة 2021 | رحلة نيلية بالقاهرة | ارخص المراكب النيلية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nile cruise
|التليفون:
|01060801111
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|كورنيش المعادى- حدد مدينة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|225 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108972
225 جنيه
225 جنيه
225 جنيه
225 جنيه
اتصل
اتصل