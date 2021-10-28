رحلات عشاء نيلية | نايل كروز القاهرة

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nile cruise
|التليفون:
|01060801111
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|العنوان:
|كورنيش المعادى- حدد مدينة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|225 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108971
225 جنيه
225 جنيه
225 جنيه
225 جنيه
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