رحلات دهب في نصف العام

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صورة الاعلان: رحلات دهب في نصف العام - في القاهرة مصر

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مش كل اجازة تقضيها فـ البيت 🛌 !!! سافر دهب مع مكسيم تورز بأرخص الأسعار 🏄 العرض ساري خلال فترة نصف العام سعر الفرد في الغرفه المزدوجه 3 ليال / 4 أيام: 750 جنيه شامل الافطار ☎ للحجز والاستعلام :22602482- 22602486 📞 الخط الساخن : 01204701111 ————————————— تشرفوا بزيارة مقرنا :- 17 ش الطيران , رابعة العدوية , بمدينة نصر , القاهرة مواعيد العمل :- من الساعة 9 صباحا و حتى 5 عصرا يوميا عدا الجمعة #مكسيم_تورز #دهب #أميجو_نصف_العام
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: maxim tours
التليفون: 01204701111 - 01152502011

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 17 ش الطيران , رابعة العدوية , بمدينة نصر , القاهرة- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 750 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/1/2020
رقم الإعلان: 2049617
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صورة الاعلان: للخدمات السياحية - في القاهرة مصر

للخدمات السياحية

(فرص)

- في القاهرة مصر

أبو آدم للسفر و السياحة بنقدملك اسهل و اسرع طرق للسفر و السياحة بجميع انواعها سياحة داخلية سياحة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

14/1/2020
صورة الاعلان: Cruise Down the Nile 8 DAYS 7 NIGHTS CAIRO, ASWAN, LUXOR “CRUISE” Only 645 - في القاهرة مصر

Cruise Down the Nile 8 DAYS 7 NIGHTS CAIRO, ASWAN, LUXOR “CRUISE” Only 645

(للبيع)

- في القاهرة مصر

Travel to Egypt with the cheapest prices and the best services. Overview: GTS offers for you the be.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

645 دولار

4/11/2019
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