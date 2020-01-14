رحلات دهب في نصف العام

مش كل اجازة تقضيها فـ البيت 🛌 !!! سافر دهب مع مكسيم تورز بأرخص الأسعار 🏄 العرض ساري خلال فترة نصف العام سعر الفرد في الغرفه المزدوجه 3 ليال / 4 أيام: 750 جنيه شامل الافطار ☎ للحجز والاستعلام :22602482- 22602486 📞 الخط الساخن : 01204701111 ————————————— تشرفوا بزيارة مقرنا :- 17 ش الطيران , رابعة العدوية , بمدينة نصر , القاهرة مواعيد العمل :- من الساعة 9 صباحا و حتى 5 عصرا يوميا عدا الجمعة #مكسيم_تورز #دهب #أميجو_نصف_العام