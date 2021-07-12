رحلات الصيف 2021 بالانتقاالات

ارخص الاسعار صيف #2021 اختر اللي يناسبك من فنادقنا ، واتصل بنا للمزيد من التفاصيل مدة الرحلة : 4ايام/3ليالى+الانتقالات <<فنادقنا>> أولا: رحلات شرم الشيخ 3*** (الهضبة) عايدة سعر الفرد لمدة 4 ايام / 3 ليالي (اقامة بالافطار و العشاء) ) سعر الفرد فى الغرفة الثنائية : 1150 جنيه 4**** الهضبة _يوني شرمز سعر الفرد لمدة 4 ايام / 3 ليالي (اقامة بالافطار و العشاء)) سعر الفرد في الغرفة الثناثية : 1250 جنيه أقامة كاملة ( فطار-غداء-عشاء-مشروبات-سناكس ) يضاف على الفرد 150جنيه.