رحلات الصيف 2021 بالانتقاالات

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: رحلات الصيف 2021 بالانتقاالات - في القاهرة مصر

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ارخص الاسعار صيف #2021 اختر اللي يناسبك من فنادقنا ، واتصل بنا للمزيد من التفاصيل مدة الرحلة : 4ايام/3ليالى+الانتقالات <<فنادقنا>> أولا: رحلات شرم الشيخ 3*** (الهضبة) عايدة سعر الفرد لمدة 4 ايام / 3 ليالي (اقامة بالافطار و العشاء) ) سعر الفرد فى الغرفة الثنائية : 1150 جنيه 4**** الهضبة _يوني شرمز سعر الفرد لمدة 4 ايام / 3 ليالي (اقامة بالافطار و العشاء)) سعر الفرد في الغرفة الثناثية : 1250 جنيه أقامة كاملة ( فطار-غداء-عشاء-مشروبات-سناكس ) يضاف على الفرد 150جنيه.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هبه الله / مصطفي مجدي
التليفون: 01116895022

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العنوان: مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,150 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/7/2021
رقم الإعلان: 2099724
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السعر
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12/7/2021
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12/7/2021
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12/7/2021
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12/7/2021
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مدافن للبيع 6اكتوبر

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الجيزة - مصر
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450,000 جنيه

12/7/2021
صورة الاعلان: نشترى غرف النوم وموبيليا البيت والاجهزة الكهربائية

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(للشراء (مطلوب))

نشترى غرف النوم وموبيليا البيت ومحتوياته والاجهزة الكهربائية والالكترونية رجاء ارسال الصور واتس اب .
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القاهرة - مصر

10,000 جنيه

12/7/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع بالتقسيط بقرية بدر الساحل الشمالى استلم فورى

شاليه للبيع بالتقسيط بقرية بدر الساحل الشمالى استلم فورى

(للتقسيط)

الساحل الشمالى قرية بدر ك84 على البحر كاملة المرافق والخدمات العامه والترفيهيه وشاطئ رملى شاليه ارض.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

1,400,000 جنيه

11/7/2021
صورة الاعلان: مصنع 2000م للبيع مسجل عفد ازرق

مصنع 2000م للبيع مسجل عفد ازرق

(للبيع)

مصنع 2000م للبيع مسجل عفد ازرق كهربا 3 فازمبنى 1500م 1000 خرسانة و 500 جمالون مطلوب 8 مليون 0100191.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
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11/7/2021
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(اخناتون عقارات الهرم) مخزن جمالون 850 م للايجار دائري منيب منصوريه هرم

(للإيجار)

مخزن جمالون مميز جدا للايجار 850 م دائري المنيب نزله منصوريه هرم كامل المرافق / أرضيه هليكوبيتر / م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/7/2021
صورة الاعلان: ايجار H1 لتوصيلات الاسكندريه

ايجار H1 لتوصيلات الاسكندريه

(مطلوب للإيجار)

ايجار H1 لتوصيلات الاسكندريه للايجار فان اتش وان شركه تورست كار 01121759535 للايجار هيونداى 7 اف.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

11/7/2021
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