رحلات الصيف 2021 بالانتقاالات

(فرص)
|ارخص الاسعار صيف #2021 اختر اللي يناسبك من فنادقنا ، واتصل بنا للمزيد من التفاصيل مدة الرحلة : 4ايام/3ليالى+الانتقالات <<فنادقنا>> أولا: رحلات شرم الشيخ 3*** (الهضبة) عايدة سعر الفرد لمدة 4 ايام / 3 ليالي (اقامة بالافطار و العشاء) ) سعر الفرد فى الغرفة الثنائية : 1150 جنيه 4**** الهضبة _يوني شرمز سعر الفرد لمدة 4 ايام / 3 ليالي (اقامة بالافطار و العشاء)) سعر الفرد في الغرفة الثناثية : 1250 جنيه أقامة كاملة ( فطار-غداء-عشاء-مشروبات-سناكس ) يضاف على الفرد 150جنيه.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هبه الله / مصطفي مجدي
|التليفون:
|01116895022
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|العنوان:
|مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,150 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099724
5 جنيه
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3,000 ريال
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4,000 جنيه
4,000 جنيه
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1,400,000 جنيه
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1,000 جنيه