رجع لمة العيلة من جديد وروح علي راس سدر

(للتقسيط)
|بأمتلاكك شاليه في راس سدر هترجع لمة العيلة من جديد وهتستمتع بأحلي جو طول السنة و ده لاعتدال جوها وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات تانية كتير يلا كلمنا حالا علي 01279848994 والحق شاليهك في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|82,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059319
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