رجع فرحتك تانى وامتلك شقة فى Town Gate

(للبيع)
|فرحتك بالاستثمار هترجع تانى بامتلاك شقة فى Town Gate قريبة من طريق السخنة ومسجد الفتاح العليم والكتدرائية شقتك 187م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باقل مقدم وباطول فترة سداد تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 ورجع فرحتك وامتلك شقتك فى Town Gate باميز مواقع العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|195,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059058
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