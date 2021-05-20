(للإيجار)
|رجعنلكم تاني بأقوي العروض يوجد لدينا شقة مفروشة للإيجار بمدينه نصر بموقع مميز بأرقي وأهدي الامكان بجوار ميدان الساعة عند عمارات مايو مكونه من( ٢نوم ٢-ريسبشن -حمام ومطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفة بالكامل بجميع الكماليات وبسعر لقطه مطلوب فالشهر ٧٥٠٠ج ولمعرفه المزيد عن عقاراتنا المميزه يمكنك الأتصال بنا علي 01115465255
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01115465255
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094436
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