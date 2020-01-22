رتب حياتك علي مزاجك وخدلك شاليهك في راس سدر

خدلك شاليه في راس سدر جمب كل الخدمات و رتب حياتك علي مزاجك واعمل فيه كل اللي انت عاوزه و روح في اي وقت صيف وشتي براحتك وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وخدمات القرية حمامات سباحة واكوا بارك ومحلات تجارية وكيدز اريا وامن وحراسة 24 ساعة يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك شاليهك قبل اي حد