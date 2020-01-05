رايح فين تعالى امتلك محلك فى باريس مول

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: رايح فين تعالى امتلك محلك فى باريس مول - في القاهرة مصر

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تعالى بسرعة امتلك محلك بالدور 3 تشطيب رخام +محارة 33 م بالعاصمة الادارية بأميز تقاطع مابين محور الأمل و المحور المركزي الرابط بين الأحياء السكنية و الحي الحكومي وبسعر مميز جدا وباقساط تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا تعالى رايح فين كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 314,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/1/2020
رقم الإعلان: 2047738
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2/1/2020
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31/12/2019
صورة الاعلان: حلمك فى Paris Mall بقى حقيقة - في القاهرة مصر

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القسم: 

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31/12/2019
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القسم: 

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30/12/2019
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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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29/12/2019
صورة الاعلان: محل لقطة بمصر الجديدة - في القاهرة مصر

محل لقطة بمصر الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

محل لقطة بمصر الجديدة محل 53م بشارع فيليب حنا يوجد بالمحل 2حمام – سوبر لوكس – مرخص تجاري – حصة بالار.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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24/12/2019
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فرصة لن تتكرر محل يصلح لجميع الانشطة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,300,000 جنيه

23/12/2019
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محل تجاري للبيع في مول زها بخصم 20%

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- في القاهرة مصر

العرض لفتره محدوده استفيد بخصم 20% على مقرك الاداري او التجاري في مول زها بارك العاصمه الجديده استش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

400,000 جنيه

22/12/2019
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