رايح فين تعالى امتلك محلك فى باريس مول

(للبيع)
|تعالى بسرعة امتلك محلك بالدور 3 تشطيب رخام +محارة 33 م بالعاصمة الادارية بأميز تقاطع مابين محور الأمل و المحور المركزي الرابط بين الأحياء السكنية و الحي الحكومي وبسعر مميز جدا وباقساط تصل الى 10 سنين بدون فوائد يلا تعالى رايح فين كلمنا ع 01201135481 وامتلك محلك فى اكبر مول بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|314,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047738
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