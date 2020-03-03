رايح فين تعالى استثمر فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)
|رايح فين تعالى استثمر فى السخنة وامتلك شاليه تشطيب سوبر لوكس 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) قريب من حمامات سباحة وكافيهات ومطاعم واكوا بارك مع اجمل شاطئ وبحر كل ده باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|147,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057185
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