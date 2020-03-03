رايح فين تعالى استثمر فى لاسيرينا بالم بيتش

رايح فين تعالى استثمر فى السخنة وامتلك شاليه تشطيب سوبر لوكس 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) قريب من حمامات سباحة وكافيهات ومطاعم واكوا بارك مع اجمل شاطئ وبحر كل ده باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى السخنة