رايح فين تعالى استثمر فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: رايح فين تعالى استثمر فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

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رايح فين تعالى استثمر فى السخنة وامتلك شاليه تشطيب سوبر لوكس 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) قريب من حمامات سباحة وكافيهات ومطاعم واكوا بارك مع اجمل شاطئ وبحر كل ده باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 147,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/4/2020
رقم الإعلان: 2057185
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صورة الاعلان: هتقضي مصيفك بعيد عن الزحمة وحواليك المعالم الفرعونية في السخنة - في السويس مصر

هتقضي مصيفك بعيد عن الزحمة وحواليك المعالم الفرعونية في السخنة

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- في السويس مصر

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3/3/2020
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26/2/2020
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22/2/2020
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19/2/2020
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(للبيع)

- في السويس مصر

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18/2/2020
صورة الاعلان: مصيفك احلي في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

مصيفك احلي في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

273,000 جنيه

28/1/2020
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صورة الاعلان: شاليهك بالرووف علي اجمل فيو بالسخنة - في السويس مصر

شاليهك بالرووف علي اجمل فيو بالسخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

شاليهك في لاسيرينا السخنة بالرووف ويطل علي اجمل فيو ومساحات كبيرة من اللاند سكيب ونماذج مصغرة من الم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

124,000 جنيه

24/1/2020
صورة الاعلان: عنوان رفاهيتك في السخنة - في السويس مصر

عنوان رفاهيتك في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في السخنة وعيش في رفاهية 24 ساعة وسط اللاند سكيب وحمامات سباحة واكوا بارك واستمتع بخدما.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

118,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: امتلك في السخنة واعرف المفاجأة - في السويس مصر

امتلك في السخنة واعرف المفاجأة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك دلوقتي شاليهك في السخنة جمب كل الخدمات وشوف كل يوم المعالم الحضارية ونهر النيل والقلعة وكمان ج.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

133,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: علي الاكوا بارك وحمامات السباحة هتصيف وانت مرتاح - في السويس مصر

علي الاكوا بارك وحمامات السباحة هتصيف وانت مرتاح

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك علي الاكوا بارك وحمامات السباحة وصيف طول السنة براحتك وانت مرتاح ومع عيلتك او اصحابك وك.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

92,000 جنيه

6/1/2020
صورة الاعلان: امتلك في لاسيرينا السخنة وشوف اجمل فيو - في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة وشوف اجمل فيو

(للبيع)

- في السويس مصر

هتسمتع بأجمل فيو من شاليهك في لاسيرينا السخنة وكمان جمب كل خدماتك من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

111,000 جنيه

5/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك في ارقي قرية في السخنة - في السويس مصر

شاليهك في ارقي قرية في السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في ارقي قرية في السخنة وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخو.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

93,000 جنيه

4/1/2020
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