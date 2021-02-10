رايح فين امتلك شقتك باشتراك النادى ف العاصمة الادارية

(للتقسيط)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: رايح فين امتلك شقتك باشتراك النادى ف العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

رايح فين تعالى امتلك شقتك ف كابيتال هايتس 2 بالجراج واشتراك النادى مجانا و باجمل اطلالة ع النهر الاخضر و قريب من ملاعب الرياضية و حمامات سباحة و المطاعم شقتك 161 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن +3 حمام + مطبخ + ريسبشن ) كاملة التشطيب وبامن وحراسة 24 ساعة بمقدم 220 الف والباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بكابيتال هايتس 2 فى العاصمة الادارية الجديدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وفاء
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 220,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/2/2021
رقم الإعلان: 2083400
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع في العاصمة الإدارية الجديدة بجوار حي السفارات - في القاهرة مصر

شقة للبيع في العاصمة الإدارية الجديدة بجوار حي السفارات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة 179م+19م تراس للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة بمقدم 10% فقط و باقي التقسيط على 10 سنين -موقع مم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

220,000 جنيه

10/2/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع في العاصمة الإدارية الجديدة بجوار حي السفارات - في القاهرة مصر

شقة للبيع في العاصمة الإدارية الجديدة بجوار حي السفارات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة 179م+19م تراس للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة بمقدم 10% فقط و باقي التقسيط على 10 سنين -موقع مم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

220,000 جنيه

10/2/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع 128 م صافى بدون اى تحميل ف العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

شقة للبيع 128 م صافى بدون اى تحميل ف العاصمة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استثمر صح و عيش حياة مميزة زى الملوك قريب من منطقة القصور فى العاصمة الادارية وامتلك شقتك كاملة الت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

10/2/2021
صورة الاعلان: امتلك شقة بسعر شامل التشطيب و الجراج فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك شقة بسعر شامل التشطيب و الجراج فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استثمر صح وامتلك شقتك بسعر شامل التشطيب مع الجراج و اشتراك نادى رياضى متكامل شقتك 129.5 م بجانب الكت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

177,000 جنيه

10/2/2021
صورة الاعلان: لعشاق التميز امتلك شقة كاملة التشطيب فى كابيتال هايتس - في القاهرة مصر

لعشاق التميز امتلك شقة كاملة التشطيب فى كابيتال هايتس

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

انت مميز فى اسلوب حياتك بامتلاك شقة فى كابيتال هايتس باميز مواقع العاصمة الادارية شقتك تشطيب كامل + .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

213,000 جنيه

10/2/2021
صورة الاعلان: بتدور ع مستوى عالى من الخدمات امتلك شقتك فى كابيتال هايتس - في القاهرة مصر

بتدور ع مستوى عالى من الخدمات امتلك شقتك فى كابيتال هايتس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لمستوى عالى من الخدمات امتلك شقتك بكمبوند مميز فى العاصمة الادارية شقة 132.5 م ( 3 غرف نوم + 2 حمام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

181,000 جنيه

10/2/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: شقة للبيع 145م+50م جاردن بجوارحي السفارات العاصمة الإدارية الجديدة - في القاهرة مصر

شقة للبيع 145م+50م جاردن بجوارحي السفارات العاصمة الإدارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة للبيع 145م + جاردن 50م بجوار حي السفارات كمبوند de joya العاصمة الإدارية الجديدة مكونة من 3 غرف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

9/2/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع 145م+50م جاردن بجوارحي السفارات العاصمة الإدارية الجديدة - في القاهرة مصر

شقة للبيع 145م+50م جاردن بجوارحي السفارات العاصمة الإدارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة للبيع 145م + جاردن 50م بجوار حي السفارات كمبوند de joya العاصمة الإدارية الجديدة مكونة من 3 غرف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 يورو

9/2/2021
صورة الاعلان: لهواة الاستثمار المضمون امتلك شقتك فى تاون جيت - في القاهرة مصر

لهواة الاستثمار المضمون امتلك شقتك فى تاون جيت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خلى استثمارك صح وامتلك شقتك فى تاون جيت بموقع مميز بالعاصمة الادارية بكمبوند تاون جيت قريب من حى الس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

184,000 جنيه

9/2/2021
صورة الاعلان: باقل سعر للمتر امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

باقل سعر للمتر امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بسعر متر قليل امتلك شقتك بالعاصمة الادارية ع بعد دقائق من جامعة الروسية و فندق الماسة شقة 220 م ( 3 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

209,000 جنيه

9/2/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع بفيو ع لاند سكيب بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقة للبيع بفيو ع لاند سكيب بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شوف اجمل المناظر الطبيعية كل يوم وامتلك شقتك فى تاون جيت وخليك قريب من ارض المعارض و مسجد الفتاح الع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

142,000 جنيه

9/2/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع بمقدم خيالى و ع بعد دقائق من مطار العاصمة فى تاون جيت - في القاهرة مصر

شقة للبيع بمقدم خيالى و ع بعد دقائق من مطار العاصمة فى تاون جيت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بمقدم بسيط هتقدر تستثمر صح وتزود فلوسك فى تاون جيت يعنى هتمتلك شقة ع بعد دقائق من مطار العاصمة وفندق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

9/2/2021
صورة الاعلان: بتدور ع الرقى امتلك شقة فى تاون جيت بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بتدور ع الرقى امتلك شقة فى تاون جيت بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لحياة راقية لاولادك امتلك شقة فى تاون جيت قريب من حى السفارات و مسجد الفتاح العليم و استمتع بخدماتك .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

187,000 جنيه

9/2/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع 120م فيو على الشارع الرئيسي وحي السفارات العاصمة الإدارية الجديد - في القاهرة مصر

شقة للبيع 120م فيو على الشارع الرئيسي وحي السفارات العاصمة الإدارية الجديد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة للبيع 120م فيو على الشارع الرئيسي وحي السفارات كمبوند de joya العاصمة الإدارية الجديدة مكونة من.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

9/2/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع 120م فيو على الشارع الرئيسي وحي السفارات العاصمة الإدارية الجديد - في القاهرة مصر

شقة للبيع 120م فيو على الشارع الرئيسي وحي السفارات العاصمة الإدارية الجديد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة للبيع 120م فيو على الشارع الرئيسي وحي السفارات كمبوند de joya العاصمة الإدارية الجديدة مكونة من.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

9/2/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager