رايح فين امتلك شقتك باشتراك النادى ف العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|رايح فين تعالى امتلك شقتك ف كابيتال هايتس 2 بالجراج واشتراك النادى مجانا و باجمل اطلالة ع النهر الاخضر و قريب من ملاعب الرياضية و حمامات سباحة و المطاعم شقتك 161 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن +3 حمام + مطبخ + ريسبشن ) كاملة التشطيب وبامن وحراسة 24 ساعة بمقدم 220 الف والباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بكابيتال هايتس 2 فى العاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|220,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083400
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