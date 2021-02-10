رايح فين امتلك شقتك باشتراك النادى ف العاصمة الادارية

رايح فين تعالى امتلك شقتك ف كابيتال هايتس 2 بالجراج واشتراك النادى مجانا و باجمل اطلالة ع النهر الاخضر و قريب من ملاعب الرياضية و حمامات سباحة و المطاعم شقتك 161 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن +3 حمام + مطبخ + ريسبشن ) كاملة التشطيب وبامن وحراسة 24 ساعة بمقدم 220 الف والباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بكابيتال هايتس 2 فى العاصمة الادارية الجديدة