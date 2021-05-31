راقب منزلك

✨💃🏼 هوبا رجعنا ليكم وكاسحين المجال 😎 ✨🔥 الكاميرا الي كانت خلصانه والكل بيسال عليها رجعت تاني 🌟🌟 لا ومش بس كدا دا عليها عرض جنان ودمار في دمار ☄️☄️ كاميرا مش هتحتجلها اسلاك ولا دي في ار ولا الكلام ده خالص ماشي بيتك ماشي شركتك 😅 سهله التركيب صوت وصوره بجوده 2 ميجا بكسل ال للحجز والاستفسارات 🚘🛵 ١- ابعتلنا علي رسايل الصفحه 📩🔐 ٢-سيب كومنت وهنرد عليك بكل التفاصيل 📝🔎 ٣-كلمنا فون او واتساب علي الارقام التاليه 01144894111 م/هايدي