راقب منزلك

(للبيع)
|✨💃🏼 هوبا رجعنا ليكم وكاسحين المجال 😎 ✨🔥 الكاميرا الي كانت خلصانه والكل بيسال عليها رجعت تاني 🌟🌟 لا ومش بس كدا دا عليها عرض جنان ودمار في دمار ☄️☄️ كاميرا مش هتحتجلها اسلاك ولا دي في ار ولا الكلام ده خالص ماشي بيتك ماشي شركتك 😅 سهله التركيب صوت وصوره بجوده 2 ميجا بكسل ال للحجز والاستفسارات 🚘🛵 ١- ابعتلنا علي رسايل الصفحه 📩🔐 ٢-سيب كومنت وهنرد عليك بكل التفاصيل 📝🔎 ٣-كلمنا فون او واتساب علي الارقام التاليه 01144894111 م/هايدي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايادي مصر1
|التليفون:
|01144894111
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|العنوان:
|ميدان لبنان المهندسين- 01144894111
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,400 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095607
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