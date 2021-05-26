راقب منزلك

(للبيع)
|ساكن في مكان هادي و قلقان على اسرتك؟😰 طلباتك كلها ديليفري و عمارتك ملهاش بواب؟🤭 بترجع من الشغل متأخر و بتسيب أسرتك لوحدهم!؟😳 الشارع ضلمة وقلقان على عربيتك!🥺 طيب الحل عندنا🤫😉😉 الآن #ايـادي_مصر تقدم لك الحل الأسهل✅ حلول #ايـادي_مصـر تؤمن حياتك اطلب العروووض الآن❇️�� 01144894111 م/هايدي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايادي مصر1
|التليفون:
|01144894111
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|العنوان:
|ميدان لبنان المهندسين- 01144894111
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095128
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