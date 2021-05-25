راقب منزلك

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

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ليه تستني لما يتسرق منك حاجه في محلك او بيتك او مخزنك. علشان كدا عملنا ليك عرض مايتفوتش. ٢كاميرا داخلي ٢ميجا. ٢كاميراخارجي ٢ميجا. هارد ٥٠٠. باورسبلاى ٤٠متر سلك. كل مشتملات التركيب. التركيب والبرمجة وتمديد الكبلات كل دا بسعر ولا في الخيال. اتصل واعرف اسعار العروض. للتواصل فون او واتس. في شحن لجميعالمحافظات 01144894111 م/هايدي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ايادي مصر1
التليفون: 01144894111

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ميدان لبنان المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,600 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/5/2021
رقم الإعلان: 2094990
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صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عروضنا دايما مستمره ايادي مصر متوفر لدينا (عرض 4 كاميرات) -2 كاميرا مراقبه داخليه 2 ميجا بيكسل رؤيه.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,650 جنيه

25/5/2021
صورة الاعلان: راقب بيتك من اي مكان في العالم - في الجيزة مصر

راقب بيتك من اي مكان في العالم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لما تكون شركتك، منشأتك، أو ممتلكاتك معتمدة علي الحظ و الفرصة في مواجهة مخاطر الحياة، سرقات، حرائق، أ.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,600 جنيه

25/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

التفكير الكتير بيضيع الفرص 😉 و #ايـادي_مصر النهاردة عملت فرصة من العيار التقيل 💣 .
العنوان:

الجيزة - مصر

2,600 جنيه

23/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فعلا البواب لوحده مش كفاية عشان كده ايادي مصر بتقدملك اقوي انظمة مراقبة عشان تراقب بيتك من اي مكان و.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,100 جنيه

23/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كاميرات مراقبة بدون اسلاك زهقنا خلاص من الشكل المعتاد لكاميرات المراقبة عشان كده جبنا لك حاجة ولا ف.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,300 جنيه

23/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة ايادي مصر لكاميرات المراقبة لاي تفاصيل عن تركبها او صيانتها ابعتلي رقمك وهتواصل بيك في خلال ساع.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,300 جنيه

22/5/2021
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صورة الاعلان: راقب بيتك من اي مكان في العالم - في الجيزة مصر

راقب بيتك من اي مكان في العالم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عروض ايادي مصر ما بتنتهيش ✌️ دلوقتي متشغلش بالك وانت بتجهز محلك من ايادي مصر عملنالك ع.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 جنيه

22/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بيتك هو اكتر مكان لازم يكون متأمن علشان تكون مطمن على اولادك ولو انت عايش فى فيلا فيها اكتر من دور ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,400 جنيه

20/5/2021
صورة الاعلان: راقب عربيتك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب عربيتك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركتك او بيتك في خطر 😳😳😳 لكن معانا شركتك وبيتك في أمان مع كاميرات مراقبة داه.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,300 جنيه

20/5/2021
صورة الاعلان: راقب عربيتك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب عربيتك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عند ايادي مصر كل طلباتك عندنا 😌 عرض كاميرا مراقبة داهوا 2 ميجا بالتركيب والبرمجة بسعر مميز .
العنوان:

الجيزة - مصر

2,600 جنيه

20/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

طلب الان * خصم لفترة محدودة * "كاميرا مراقبة ذكية" يمكنك الان حماية منزلك أو مكتبك أو أى مك.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,300 جنيه

20/5/2021
صورة الاعلان: راقب شغلك من اي مكان - في الجيزة مصر

راقب شغلك من اي مكان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أولا : الكلام دا قبل ما يتكتب بالطريقه دي خد وقت وتفكير كتير فلازم يتقرأ للآخر ثانيا : هاتقولي عندك .
العنوان:

الجيزة - مصر

2,300 جنيه

20/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لمحاربة الغلاء و إستغلال التجار و الشركات دلوقتي تقدر تأمن محلك -شركتك-بيتك و شاهد ما يحدث من اي مكا.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,500 جنيه

19/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ليه تشتري غالي ما انت ممكن تشتري من ايادي مصر كاميراتنا 2 ميجا بيكسل بافضل جودة واحسن سعر خليك معان.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,300 جنيه

19/5/2021
صورة الاعلان: راقب شغلك من اي مكان - في الجيزة مصر

راقب شغلك من اي مكان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كاميرات المراقبة داهوا رقم واحد درجة وضوح 2 ميجا كاميرات ضد عوامل الجو (مطر - حرارة - رطوبة). ضم.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,600 جنيه

19/5/2021
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