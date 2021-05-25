راقب منزلك

(للبيع)
|ليه تستني لما يتسرق منك حاجه في محلك او بيتك او مخزنك. علشان كدا عملنا ليك عرض مايتفوتش. ٢كاميرا داخلي ٢ميجا. ٢كاميراخارجي ٢ميجا. هارد ٥٠٠. باورسبلاى ٤٠متر سلك. كل مشتملات التركيب. التركيب والبرمجة وتمديد الكبلات كل دا بسعر ولا في الخيال. اتصل واعرف اسعار العروض. للتواصل فون او واتس. في شحن لجميعالمحافظات 01144894111 م/هايدي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايادي مصر1
|التليفون:
|01144894111
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|العنوان:
|ميدان لبنان المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094990
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