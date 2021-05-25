راقب منزلك

(للبيع)
|عروضنا دايما مستمره ايادي مصر متوفر لدينا (عرض 4 كاميرات) -2 كاميرا مراقبه داخليه 2 ميجا بيكسل رؤيه ليليه -2 كاميرا مراقبه خارجيه 2 ميجا بيكسل رؤيه ليليه -جهاز تسجيل (DVR) 4 مخرج -هارد ديسك للتسجيل 500 جيجا -40متر سلك -باور سبلاي -العرض شامل التركيب والبرمجه -ماركه داهوا ضمان سنة ضد عيوب الصناعه -السعر؟؟؟؟؟؟ للاستفسار والطلبات: 01144894111 م/هايدي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايادي مصر1
|التليفون:
|01144894111
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|العنوان:
|ميدان لبنان المهندسين- 01144894111
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,650 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094932
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