راقب منزلك

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايادي مصر1
|التليفون:
|01144894111
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|العنوان:
|ميدان لبنان المهندسين- 01144894111
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094693
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