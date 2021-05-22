راقب منزلك

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

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كاميرات مراقبة بدون اسلاك زهقنا خلاص من الشكل المعتاد لكاميرات المراقبة عشان كده جبنا لك حاجة ولا فى الاحلام تصميم ولون وامكانيات دى "كاميرا ذكيه" وكمان بتسجل علي كارت ميموري ✍️ لا تحتاج لفني تركيب يعنى هتوفرلك مصاريف التركيب هتراقب كل الزوايه بجوده عاليه HD بدقه 2ميجا بيكسل ✍️صورة نقية جدا 🌟،، لآنها بتتصل بـ النت وايرلس ✍️ وكمان هتقدر تسمع وتتكلم من خلالها أثناء البث المباشر علي الموبايل 🚚🚛 يوجد شحن في جميع المحافظات . للاستعلام الاتصال ب 01144894111 م/ هايدي او عبر رسايل الص
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ايادي مصر1
التليفون: 01144894111

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ميدان لبنان المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,300 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/5/2021
رقم الإعلان: 2094637
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صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة ايادي مصر لكاميرات المراقبة لاي تفاصيل عن تركبها او صيانتها ابعتلي رقمك وهتواصل بيك في خلال ساع.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,300 جنيه

22/5/2021
صورة الاعلان: راقب بيتك من اي مكان في العالم - في الجيزة مصر

راقب بيتك من اي مكان في العالم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عروض ايادي مصر ما بتنتهيش ✌️ دلوقتي متشغلش بالك وانت بتجهز محلك من ايادي مصر عملنالك ع.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 جنيه

22/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بيتك هو اكتر مكان لازم يكون متأمن علشان تكون مطمن على اولادك ولو انت عايش فى فيلا فيها اكتر من دور ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,400 جنيه

20/5/2021
صورة الاعلان: راقب عربيتك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب عربيتك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركتك او بيتك في خطر 😳😳😳 لكن معانا شركتك وبيتك في أمان مع كاميرات مراقبة داه.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,300 جنيه

20/5/2021
صورة الاعلان: راقب عربيتك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب عربيتك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عند ايادي مصر كل طلباتك عندنا 😌 عرض كاميرا مراقبة داهوا 2 ميجا بالتركيب والبرمجة بسعر مميز .
العنوان:

الجيزة - مصر

2,600 جنيه

20/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

طلب الان * خصم لفترة محدودة * "كاميرا مراقبة ذكية" يمكنك الان حماية منزلك أو مكتبك أو أى مك.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,300 جنيه

20/5/2021
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صورة الاعلان: راقب شغلك من اي مكان - في الجيزة مصر

راقب شغلك من اي مكان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أولا : الكلام دا قبل ما يتكتب بالطريقه دي خد وقت وتفكير كتير فلازم يتقرأ للآخر ثانيا : هاتقولي عندك .
العنوان:

الجيزة - مصر

2,300 جنيه

20/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لمحاربة الغلاء و إستغلال التجار و الشركات دلوقتي تقدر تأمن محلك -شركتك-بيتك و شاهد ما يحدث من اي مكا.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,500 جنيه

19/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ليه تشتري غالي ما انت ممكن تشتري من ايادي مصر كاميراتنا 2 ميجا بيكسل بافضل جودة واحسن سعر خليك معان.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,300 جنيه

19/5/2021
صورة الاعلان: راقب شغلك من اي مكان - في الجيزة مصر

راقب شغلك من اي مكان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كاميرات المراقبة داهوا رقم واحد درجة وضوح 2 ميجا كاميرات ضد عوامل الجو (مطر - حرارة - رطوبة). ضم.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,600 جنيه

19/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أمن بيتك محلك او ممتلكاتك من السرقة دى فى آر بيشغل ٤ كاميرات و ممكن تركبه على شاشة كمبيوتر او.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 جنيه

19/5/2021
صورة الاعلان: راقب شغلك من اي مكان - في الجيزة مصر

راقب شغلك من اي مكان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

من انهارده مش هتخاف علي بيتك ومشروعك ايادي مصر بتقدملك سيستم كاميرات عباره عن :- 2كاميرا داخليه2 مي.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,600 جنيه

18/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كاميرات أمـان لبيتك كلة تقدر تعرف كل اللي بيحصل في بيتك في أي وقت وانت في مـكانك للحجز والأستسفار :.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,200 جنيه

18/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كاميرات أمـان لبيتك كلة تقدر تعرف كل اللي بيحصل في بيتك في أي وقت وانت في مـكانك للحجز والأستسفار :.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,200 جنيه

18/5/2021
صورة الاعلان: راقب شغلك من اي مكان - في الجيزة مصر

راقب شغلك من اي مكان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قلقان علي شركتك وعايز تأمنها الحل عندنا علشان دلوقتى تقدر تشوف بيتك او شركتك من اى مكان فى العالم من.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,450 جنيه

18/5/2021
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