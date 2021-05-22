راقب منزلك

(للبيع)
|كاميرات مراقبة بدون اسلاك زهقنا خلاص من الشكل المعتاد لكاميرات المراقبة عشان كده جبنا لك حاجة ولا فى الاحلام تصميم ولون وامكانيات دى "كاميرا ذكيه" وكمان بتسجل علي كارت ميموري ✍️ لا تحتاج لفني تركيب يعنى هتوفرلك مصاريف التركيب هتراقب كل الزوايه بجوده عاليه HD بدقه 2ميجا بيكسل ✍️صورة نقية جدا 🌟،، لآنها بتتصل بـ النت وايرلس ✍️ وكمان هتقدر تسمع وتتكلم من خلالها أثناء البث المباشر علي الموبايل 🚚🚛 يوجد شحن في جميع المحافظات . للاستعلام الاتصال ب 01144894111 م/ هايدي او عبر رسايل الص
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايادي مصر1
|التليفون:
|01144894111
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|العنوان:
|ميدان لبنان المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,300 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094637
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