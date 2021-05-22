راقب منزلك

كاميرات مراقبة بدون اسلاك زهقنا خلاص من الشكل المعتاد لكاميرات المراقبة عشان كده جبنا لك حاجة ولا فى الاحلام تصميم ولون وامكانيات دى "كاميرا ذكيه" وكمان بتسجل علي كارت ميموري ✍️ لا تحتاج لفني تركيب يعنى هتوفرلك مصاريف التركيب هتراقب كل الزوايه بجوده عاليه HD بدقه 2ميجا بيكسل ✍️صورة نقية جدا 🌟،، لآنها بتتصل بـ النت وايرلس ✍️ وكمان هتقدر تسمع وتتكلم من خلالها أثناء البث المباشر علي الموبايل 🚚🚛 يوجد شحن في جميع المحافظات . للاستعلام الاتصال ب 01144894111 م/ هايدي او عبر رسايل الص