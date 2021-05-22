راقب منزلك

(للبيع)
|شركة ايادي مصر لكاميرات المراقبة لاي تفاصيل عن تركبها او صيانتها ابعتلي رقمك وهتواصل بيك في خلال ساعات او اتصل بنا علي 01144894111
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايادي مصر1
|التليفون:
|01144894111
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|العنوان:
|ميدان لبنان المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,300 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094559
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