راقب منزلك

(للبيع)
|بيتك هو اكتر مكان لازم يكون متأمن علشان تكون مطمن على اولادك ولو انت عايش فى فيلا فيها اكتر من دور لازم يكون عندك سيستم امان ومراقبه كامل 👈خلاص من دلوقتى مع ايادي مصر هتقدر تعيش فى امان وهتسافر وانت متطمن على بيتك وده لانها مش بس بتوفرلك كاميرات المراقبه #اسأل_على_نوع_الكاميرا_اللى_محتاجه للتواصل سبلنا رقمك واحنا هنكلمك او اتصل بنا علي 01144894111 م/هايدي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايادي مصر1
|التليفون:
|01144894111
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|العنوان:
|ميدان لبنان المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,400 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094451
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