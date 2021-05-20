راقب منزلك

طلب الان * خصم لفترة محدودة * "كاميرا مراقبة ذكية" يمكنك الان حماية منزلك أو مكتبك أو أى مكان خاص بك من خلال الكاميرا الذكية التى تعمل بزاوية 360 درجة و يمكنك متابعتها من خلال ابلكيشن على موبايلك. يعنى هتشوف كل اللى بيحصل من اى مكان فى العالم. مش بس كدة كمان تقدرتسمع وتكلم الموجودين فى المكان لأنها مزودة بسماعة و مايك بالاضافة الي: *** رؤية ليلية *** تصوير 360 درجة *** جودة الصورة قوية حيث 2 ميجا *** تعمل بدون أسلاك و هارد ولا تحتاج DVR *** مايك و سماعة *** ضمان عام *