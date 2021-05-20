راقب منزلك

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

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طلب الان * خصم لفترة محدودة * "كاميرا مراقبة ذكية" يمكنك الان حماية منزلك أو مكتبك أو أى مكان خاص بك من خلال الكاميرا الذكية التى تعمل بزاوية 360 درجة و يمكنك متابعتها من خلال ابلكيشن على موبايلك. يعنى هتشوف كل اللى بيحصل من اى مكان فى العالم. مش بس كدة كمان تقدرتسمع وتكلم الموجودين فى المكان لأنها مزودة بسماعة و مايك بالاضافة الي: *** رؤية ليلية *** تصوير 360 درجة *** جودة الصورة قوية حيث 2 ميجا *** تعمل بدون أسلاك و هارد ولا تحتاج DVR *** مايك و سماعة *** ضمان عام *
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ايادي مصر1
التليفون: 01144894111

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العنوان: ميدان لبنان المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,300 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/5/2021
رقم الإعلان: 2094353
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صورة الاعلان: راقب شغلك من اي مكان - في الجيزة مصر

راقب شغلك من اي مكان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أولا : الكلام دا قبل ما يتكتب بالطريقه دي خد وقت وتفكير كتير فلازم يتقرأ للآخر ثانيا : هاتقولي عندك .
العنوان:

الجيزة - مصر

2,300 جنيه

20/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لمحاربة الغلاء و إستغلال التجار و الشركات دلوقتي تقدر تأمن محلك -شركتك-بيتك و شاهد ما يحدث من اي مكا.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,500 جنيه

19/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ليه تشتري غالي ما انت ممكن تشتري من ايادي مصر كاميراتنا 2 ميجا بيكسل بافضل جودة واحسن سعر خليك معان.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,300 جنيه

19/5/2021
صورة الاعلان: راقب شغلك من اي مكان - في الجيزة مصر

راقب شغلك من اي مكان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كاميرات المراقبة داهوا رقم واحد درجة وضوح 2 ميجا كاميرات ضد عوامل الجو (مطر - حرارة - رطوبة). ضم.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,600 جنيه

19/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أمن بيتك محلك او ممتلكاتك من السرقة دى فى آر بيشغل ٤ كاميرات و ممكن تركبه على شاشة كمبيوتر او.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 جنيه

19/5/2021
صورة الاعلان: راقب شغلك من اي مكان - في الجيزة مصر

راقب شغلك من اي مكان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

من انهارده مش هتخاف علي بيتك ومشروعك ايادي مصر بتقدملك سيستم كاميرات عباره عن :- 2كاميرا داخليه2 مي.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,600 جنيه

18/5/2021
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صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كاميرات أمـان لبيتك كلة تقدر تعرف كل اللي بيحصل في بيتك في أي وقت وانت في مـكانك للحجز والأستسفار :.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,200 جنيه

18/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كاميرات أمـان لبيتك كلة تقدر تعرف كل اللي بيحصل في بيتك في أي وقت وانت في مـكانك للحجز والأستسفار :.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,200 جنيه

18/5/2021
صورة الاعلان: راقب شغلك من اي مكان - في الجيزة مصر

راقب شغلك من اي مكان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قلقان علي شركتك وعايز تأمنها الحل عندنا علشان دلوقتى تقدر تشوف بيتك او شركتك من اى مكان فى العالم من.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,450 جنيه

18/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ايادي مصر بتقولك مستني ايه ؟ تابع عملك وبيتك وسيارتك بدون قلق 🏠🚘 ايادي مصر ترحب بكم .
العنوان:

الجيزة - مصر

2,300 جنيه

18/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قبل ما تقرر تركب نظام كاميرات مراقبة لازم تفكر ماركة الكاميرا اللى هتشتريها و الضمان و السعر علشا.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,500 جنيه

17/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عايز تركب كاميرات لمحلك أو شركتك بارخص الأسعار يبقي عندنا احنا وبس 🔥♥️ عشان عند.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,600 جنيه

17/5/2021
صورة الاعلان: راقب عربيتك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب عربيتك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كـل سنة وانتم طيبيـن عيد سعيد عليكم وبمناسبـة العيد فعروضنا هتبسطك وتخليك تعيد وانت مطمـن علي بيتك و.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,300 جنيه

17/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أصبح فوائد #كاميرات_المراقبه مهمة بدرجة كبيرة حيث يهتم بها الكثير من الناس لاستخدامها في عملية المرا.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,600 جنيه

16/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عرض العروض من ايادي مصر عرض لمده اسبوع فقط جميع العروض برمجه وتركيب مجانا داخل القاهره والجيزه لو خا.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,300 جنيه

16/5/2021
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