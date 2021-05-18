راقب منزلك

أمن بيتك محلك او ممتلكاتك من السرقة دى فى آر بيشغل ٤ كاميرات و ممكن تركبه على شاشة كمبيوتر او شاشة عرض او حتى تليفزيون عادى ومعاه ٤كاميرات ماركة داهوا بجودة 2 ميجا + باور سبلاي وكمان معاهم هارد 500 جيجا علشان يسجل فترة أطول و40 متر سلك أيضا كل العرض ده + التركيب والتوصيل على التليفون #يسعدنا_حماية_ممتلكاتكم للطلب اتصل على 01144894111 م/هايدي