راقب منزلك

(للبيع)
|أمن بيتك محلك او ممتلكاتك من السرقة دى فى آر بيشغل ٤ كاميرات و ممكن تركبه على شاشة كمبيوتر او شاشة عرض او حتى تليفزيون عادى ومعاه ٤كاميرات ماركة داهوا بجودة 2 ميجا + باور سبلاي وكمان معاهم هارد 500 جيجا علشان يسجل فترة أطول و40 متر سلك أيضا كل العرض ده + التركيب والتوصيل على التليفون #يسعدنا_حماية_ممتلكاتكم للطلب اتصل على 01144894111 م/هايدي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايادي مصر1
|التليفون:
|01144894111
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|العنوان:
|ميدان لبنان المهندسين- 01144894111
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094229
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