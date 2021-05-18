راقب منزلك

(للبيع)
|كاميرات أمـان لبيتك كلة تقدر تعرف كل اللي بيحصل في بيتك في أي وقت وانت في مـكانك للحجز والأستسفار : 01144894111 م/هايدي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايادي مصر1
|التليفون:
|01144894111
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|العنوان:
|ميدان لبنان المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094188
2,200 جنيه
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