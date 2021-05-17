راقب منزلك

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

ايادي مصر بتقولك مستني ايه ؟ تابع عملك وبيتك وسيارتك بدون قلق 🏠🚘 ايادي مصر ترحب بكم وتقدم لكم أفضل موديلات كاميرات المراقبة لمتابعة مداخل الشقق والمنازل والمكاتب والفلل والمحلات والمخازن والجراجات مع أفضل الحلول والإستشارات الهندسية🎲🧩 فقط اتصل بنا وسنقدم لكم عروضنا واسعارنا بجانب هدايانا🎁🎈 للتواصل 01144894111 م/هايدي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ايادي مصر1
التليفون: 01144894111

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ميدان لبنان المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,300 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/5/2021
رقم الإعلان: 2094106
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قبل ما تقرر تركب نظام كاميرات مراقبة لازم تفكر ماركة الكاميرا اللى هتشتريها و الضمان و السعر علشا.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,500 جنيه

17/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عايز تركب كاميرات لمحلك أو شركتك بارخص الأسعار يبقي عندنا احنا وبس 🔥♥️ عشان عند.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,600 جنيه

17/5/2021
صورة الاعلان: راقب عربيتك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب عربيتك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كـل سنة وانتم طيبيـن عيد سعيد عليكم وبمناسبـة العيد فعروضنا هتبسطك وتخليك تعيد وانت مطمـن علي بيتك و.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,300 جنيه

17/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أصبح فوائد #كاميرات_المراقبه مهمة بدرجة كبيرة حيث يهتم بها الكثير من الناس لاستخدامها في عملية المرا.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,600 جنيه

16/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عرض العروض من ايادي مصر عرض لمده اسبوع فقط جميع العروض برمجه وتركيب مجانا داخل القاهره والجيزه لو خا.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,300 جنيه

16/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

علشان إحنا حاسين بيك وعلشان أمنك أمانة لازم نحفظها وعلشان الثقة شعارنا ايادي مصر يعني اطمن وانت معان.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,550 جنيه

11/5/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عايز كاميرا وتكلفته السيستم عاليه 😔 💥تصدق انك تقدر تستغني عن ٤ كاميرا و dvr و .
العنوان:

الجيزة - مصر

1,350 جنيه

11/5/2021
صورة الاعلان: راقب شغلك من اي مكان - في الجيزة مصر

راقب شغلك من اي مكان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عروض كاميرات مراقبه سيستم اربعه كامير اثنين داخلي + اثنين خارجي + جهاز دي في ار 4 قناه + هارد 500 جي.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,200 جنيه

10/5/2021
صورة الاعلان: راقب عربيتك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب عربيتك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الإهتمام مش بالكلام 🏠 لو فعلا خايف علي بيتك و شركتك ركب كاميرات مراقبة. ✔️ وعل.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,500 جنيه

10/5/2021
صورة الاعلان: راقب بيتك من اي مكان في العالم - في الجيزة مصر

راقب بيتك من اي مكان في العالم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ساكن في مكان هادي و قلقان على اسرتك؟😰 طلباتك كلها ديليفري و عمارتك ملهاش بواب؟🤭 بترج.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,100 جنيه

10/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أهتمامك بالسعر على حساب الكواليتى هيلبسك فى الحيط🤚. بلاش توفر فى الكاميرات بالذات وركب حاجة .
العنوان:

الجيزة - مصر

2,200 جنيه

10/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عرض التوفير لمدة شهر كامل #رمضان_كريم بأفضل جودة وافضل الاسعار هتركب سيستم #كاميرات_مراقبه بافضل ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 جنيه

9/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

دلوقت تقدر تروح شغلك وانت مطمن على ولادك وكأنك معهم لحظة بلحظة والحل فى الكاميرا "الواى فاى".
العنوان:

الجيزة - مصر

1,300 جنيه

9/5/2021
صورة الاعلان: راقب عربيتك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب عربيتك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عروض رمضان من ايادي مصر عرض 2كاميرابدقه 2ميجا بيكسل واحده داخلى وواحده خارجى وجهاز تسجيل 4مخرج وهارد.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 جنيه

9/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عشان سلامتكم تهمنا وكمان الامان ليك انت واسرتك 👨‍👩‍👧‍👦 وكمان شغلك &.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 جنيه

9/5/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager