راقب منزلك

(للبيع)
|عرض العروض من ايادي مصر عرض لمده اسبوع فقط جميع العروض برمجه وتركيب مجانا داخل القاهره والجيزه لو خايف على بيتك او مصنعك او شركتك ومسافر وعايز تطمن عليهم ايادي مصر وفرتلك افضل براند كاميرات بافضل الاسعار مع امكانيه المتابعه من اى مكان من خلال تليفونك يلا اتصل واستفسر عن باقي العروض للتواصل 01144894111 م/هايدي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايادي مصر1
|التليفون:
|01144894111
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|العنوان:
|ميدان لبنان المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,300 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093938
2,550 جنيه
1,350 جنيه
2,200 جنيه
2,500 جنيه
3,100 جنيه
2,200 جنيه
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