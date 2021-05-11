راقب منزلك

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

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عرض العروض من ايادي مصر عرض لمده اسبوع فقط جميع العروض برمجه وتركيب مجانا داخل القاهره والجيزه لو خايف على بيتك او مصنعك او شركتك ومسافر وعايز تطمن عليهم ايادي مصر وفرتلك افضل براند كاميرات بافضل الاسعار مع امكانيه المتابعه من اى مكان من خلال تليفونك يلا اتصل واستفسر عن باقي العروض للتواصل 01144894111 م/هايدي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ايادي مصر1
التليفون: 01144894111

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ميدان لبنان المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,300 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/5/2021
رقم الإعلان: 2093938
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صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

علشان إحنا حاسين بيك وعلشان أمنك أمانة لازم نحفظها وعلشان الثقة شعارنا ايادي مصر يعني اطمن وانت معان.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,550 جنيه

11/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عايز كاميرا وتكلفته السيستم عاليه 😔 💥تصدق انك تقدر تستغني عن ٤ كاميرا و dvr و .
العنوان:

الجيزة - مصر

1,350 جنيه

11/5/2021
صورة الاعلان: راقب شغلك من اي مكان - في الجيزة مصر

راقب شغلك من اي مكان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عروض كاميرات مراقبه سيستم اربعه كامير اثنين داخلي + اثنين خارجي + جهاز دي في ار 4 قناه + هارد 500 جي.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,200 جنيه

10/5/2021
صورة الاعلان: راقب عربيتك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب عربيتك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الإهتمام مش بالكلام 🏠 لو فعلا خايف علي بيتك و شركتك ركب كاميرات مراقبة. ✔️ وعل.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,500 جنيه

10/5/2021
صورة الاعلان: راقب بيتك من اي مكان في العالم - في الجيزة مصر

راقب بيتك من اي مكان في العالم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ساكن في مكان هادي و قلقان على اسرتك؟😰 طلباتك كلها ديليفري و عمارتك ملهاش بواب؟🤭 بترج.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,100 جنيه

10/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أهتمامك بالسعر على حساب الكواليتى هيلبسك فى الحيط🤚. بلاش توفر فى الكاميرات بالذات وركب حاجة .
العنوان:

الجيزة - مصر

2,200 جنيه

10/5/2021
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صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عرض التوفير لمدة شهر كامل #رمضان_كريم بأفضل جودة وافضل الاسعار هتركب سيستم #كاميرات_مراقبه بافضل ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 جنيه

9/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

دلوقت تقدر تروح شغلك وانت مطمن على ولادك وكأنك معهم لحظة بلحظة والحل فى الكاميرا "الواى فاى".
العنوان:

الجيزة - مصر

1,300 جنيه

9/5/2021
صورة الاعلان: راقب عربيتك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب عربيتك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عروض رمضان من ايادي مصر عرض 2كاميرابدقه 2ميجا بيكسل واحده داخلى وواحده خارجى وجهاز تسجيل 4مخرج وهارد.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 جنيه

9/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عشان سلامتكم تهمنا وكمان الامان ليك انت واسرتك 👨‍👩‍👧‍👦 وكمان شغلك &.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 جنيه

9/5/2021
صورة الاعلان: راقب عربيتك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب عربيتك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مش لازم تحصل المصيبه عشان تركب بعد كده الكاميرات لازم تبقا مطمن علي محلك أو شركتك أو بيتك ايادي مصر.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,600 جنيه

8/5/2021
صورة الاعلان: راقب بيتك من اي مكان في العالم - في الجيزة مصر

راقب بيتك من اي مكان في العالم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

التفكير الكتير بيضيع الفرص و ايادي مصر النهاردة عملت فرصة من العيار التقيل توفير و ضمان و سرعة ولو.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,500 جنيه

6/5/2021
صورة الاعلان: راقب شغلك من اي مكان - في الجيزة مصر

راقب شغلك من اي مكان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مساء الخير او صباح الخير حسب توقيتك😃❤️ اولا كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علي.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,300 جنيه

4/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عارفين ان دايماً بيظهرلك اعلانات كاميرات مراقبة ، بس المرة دى عاملين عروض مخصوص ليك _ _ _.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,630 جنيه

4/5/2021
صورة الاعلان: راقب شغلك من اي مكان - في الجيزة مصر

راقب شغلك من اي مكان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

#شركة_ايادي_مصر هتدمر الكوكب ومش هتخلي حرامي او مريض نفسي زي مابيقولوا يعدي من قدام بيتك او مكان شغل.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,350 جنيه

3/5/2021
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