راقب منزلك

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

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أهتمامك بالسعر على حساب الكواليتى هيلبسك فى الحيط🤚. بلاش توفر فى الكاميرات بالذات وركب حاجة محترمة " هى مره فى العمر " بدل ماتقع الفاس ف الرأس 🤕 وترجع للكاميرات عشان عاوز تجيب تفصيلة معينة وتلاقيها مش واضحة! متسترخصش عشان متخسرش👌 . ـ كلمنا لو محتاج تعرف تفاصيل أكتر علي : 01144894111 م/هايدي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ايادي مصر1
التليفون: 01144894111

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ميدان لبنان المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,200 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/5/2021
رقم الإعلان: 2093739
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صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عرض التوفير لمدة شهر كامل #رمضان_كريم بأفضل جودة وافضل الاسعار هتركب سيستم #كاميرات_مراقبه بافضل ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 جنيه

9/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

دلوقت تقدر تروح شغلك وانت مطمن على ولادك وكأنك معهم لحظة بلحظة والحل فى الكاميرا "الواى فاى".
العنوان:

الجيزة - مصر

1,300 جنيه

9/5/2021
صورة الاعلان: راقب عربيتك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب عربيتك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عروض رمضان من ايادي مصر عرض 2كاميرابدقه 2ميجا بيكسل واحده داخلى وواحده خارجى وجهاز تسجيل 4مخرج وهارد.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 جنيه

9/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عشان سلامتكم تهمنا وكمان الامان ليك انت واسرتك 👨‍👩‍👧‍👦 وكمان شغلك &.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 جنيه

9/5/2021
صورة الاعلان: راقب عربيتك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب عربيتك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مش لازم تحصل المصيبه عشان تركب بعد كده الكاميرات لازم تبقا مطمن علي محلك أو شركتك أو بيتك ايادي مصر.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,600 جنيه

8/5/2021
صورة الاعلان: راقب بيتك من اي مكان في العالم - في الجيزة مصر

راقب بيتك من اي مكان في العالم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

التفكير الكتير بيضيع الفرص و ايادي مصر النهاردة عملت فرصة من العيار التقيل توفير و ضمان و سرعة ولو.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,500 جنيه

6/5/2021
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صورة الاعلان: راقب شغلك من اي مكان - في الجيزة مصر

راقب شغلك من اي مكان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مساء الخير او صباح الخير حسب توقيتك😃❤️ اولا كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علي.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,300 جنيه

4/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عارفين ان دايماً بيظهرلك اعلانات كاميرات مراقبة ، بس المرة دى عاملين عروض مخصوص ليك _ _ _.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,630 جنيه

4/5/2021
صورة الاعلان: راقب شغلك من اي مكان - في الجيزة مصر

راقب شغلك من اي مكان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

#شركة_ايادي_مصر هتدمر الكوكب ومش هتخلي حرامي او مريض نفسي زي مابيقولوا يعدي من قدام بيتك او مكان شغل.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,350 جنيه

3/5/2021
صورة الاعلان: راقب بيتك من اي مكان في العالم - في الجيزة مصر

راقب بيتك من اي مكان في العالم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سيستم كامل ب 1000 جنيه😌😌 شامل ٤ كاميرات جهاز dvr هارد ١٢٠ &#.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,650 جنيه

3/5/2021
صورة الاعلان: راقب عربيتك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب عربيتك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عرووووض مالهاااش اخر كل سنه وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان المبارك شركتنا بتقدم لكم 4 كاميرات 2 ميج.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,600 جنيه

3/5/2021
صورة الاعلان: راقب بيتك من اي مكان في العالم - في الجيزة مصر

راقب بيتك من اي مكان في العالم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

في شهر رمضان انت دايما كسبان بمناسبه شهر الخير ايادي مصر بتقولك لا تفكر ولا تحتار والحق العرض الجبا.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,650 جنيه

2/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

من النهارده انت مش هاتفكر و مش هاتقلق على شغلك و بيتك و اى حاجه عايز تحميها 🌝. علشان شركه ك.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,000 جنيه

1/5/2021
صورة الاعلان: راقب شغلك من اي مكان - في الجيزة مصر

راقب شغلك من اي مكان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم احصل علي خصم لاي سيستم كاميرات مراقبة تختاره ❤❤ وبسعر تحفة م.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,500 جنيه

1/5/2021
صورة الاعلان: راقب شغلك من اي مكان - في الجيزة مصر

راقب شغلك من اي مكان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تابع بيتك وكمان اتحكم في الدخول والخروج دا كله من موبايلك📲 في أي مكان 🤝 *لو 💥.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,350 جنيه

29/4/2021
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