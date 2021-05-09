راقب منزلك

(للبيع)
|أهتمامك بالسعر على حساب الكواليتى هيلبسك فى الحيط🤚. بلاش توفر فى الكاميرات بالذات وركب حاجة محترمة " هى مره فى العمر " بدل ماتقع الفاس ف الرأس 🤕 وترجع للكاميرات عشان عاوز تجيب تفصيلة معينة وتلاقيها مش واضحة! متسترخصش عشان متخسرش👌 . ـ كلمنا لو محتاج تعرف تفاصيل أكتر علي : 01144894111 م/هايدي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايادي مصر1
|التليفون:
|01144894111
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|العنوان:
|ميدان لبنان المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093739
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