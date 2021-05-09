راقب منزلك

(للبيع)
|عشان سلامتكم تهمنا وكمان الامان ليك انت واسرتك 👨👩👧👦 وكمان شغلك 👌حصريا ومفجأه😱😱 #جهاز + ٢ #كاميرا #داخلي ٢ #ميجا + ٢ #كاميرا #خارجي ٢ #ميجا + سلك + باور سبلاي 👏👏 . رايح فين لسااااا تعال بسرعه🏃🏻🏃🏻 عايز #امان اكتر🥰🥰 #جهاز + ٦ #كاميرا #داخلي ٢ #ميجا + ٢ #كاميرا #خارجي ٢ #ميجا + سلك + باور سبلاي 👌 ومش بس كدا الجميع ضمان #عام #ضد #عيوب #الصناعة 💪💪 يوجد شحن محافظات🚚 .💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايادي مصر1
|التليفون:
|01144894111
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|العنوان:
|ميدان لبنان المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093630
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