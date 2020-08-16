راقب منزلك او شركتك من خلال انتركم لاسلكي

(للبيع)
|انتركم لاسلكى شاشة متنقلة تعمل باللمس إمكانية تسجيل المكالمات مع الزائر رؤية ليلية واضحة في الظلام حماية وأمان من السرقات تحمل الظروف البيئية المختلفة إمكانية تصوير الزائر بالفيديو وبجودة عالية إمكانية متابعة مواعيد خروج ودخول الأطفال في المنازل أو الموظفين في الشركات دعم التصوير الليل امكانيه فتح الأبواب عن طريق الجهاز امكانية توصيل الشاشة ل4 كاميرات أو أكثر *-*ضمان عامان ضد عيوب الصناعه فروعنا الرياض-جده-الدمام-المدينه المنوره-خميس مشيط *-*للتواصل اتصال او واتساب 0538881403
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ساره علي
|التليفون:
|0538881403
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|العنوان:
|- قربان
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065414
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