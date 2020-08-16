راقب منزلك او شركتك من خلال انتركم لاسلكي

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السعودية (المدينة المنورة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
انتركم لاسلكى شاشة متنقلة تعمل باللمس إمكانية تسجيل المكالمات مع الزائر رؤية ليلية واضحة في الظلام حماية وأمان من السرقات تحمل الظروف البيئية المختلفة إمكانية تصوير الزائر بالفيديو وبجودة عالية إمكانية متابعة مواعيد خروج ودخول الأطفال في المنازل أو الموظفين في الشركات دعم التصوير الليل امكانيه فتح الأبواب عن طريق الجهاز امكانية توصيل الشاشة ل4 كاميرات أو أكثر *-*ضمان عامان ضد عيوب الصناعه فروعنا الرياض-جده-الدمام-المدينه المنوره-خميس مشيط *-*للتواصل اتصال او واتساب 0538881403
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ساره علي
التليفون: 0538881403

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - قربان
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 19/8/2020
رقم الإعلان: 2065414
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صورة الاعلان: انتركم لاسلكى للمنازل والشركات - في المدينة المنورة السعودية

انتركم لاسلكى للمنازل والشركات

(للبيع)

- في المدينة المنورة السعودية

جهاز انتركم لاسلكى شاشة متنقلة تعمل باللمس متوفر بمقاسات مختلفة بدقة تصل ل30ميجا بكسل إمكانية تسجيل.
القسم: 

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16/8/2020
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