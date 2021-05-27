راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

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بيتك أو شركتك في امان دايم مع أعلى جودة لكاميرات المراقبه في العالم تصوير ليلي وكمان رؤية واضحة جدا من على مسافات بعيدة رؤية أرقام السيارات وكمان ادق التفاصيل كمان بتقدملك أحسن طريقة للعرض وهي HD اسألنا عن التفاصيل ونجاوبك حالاً #كل_شبر_في_امان #كله_تحت_السيطرة للتواصل 01144894111 م/هايدي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ايادي مصر1
التليفون: 01144894111

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ميدان لبنان المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,300 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/5/2021
رقم الإعلان: 2095265
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صورة الاعلان: راقب شارعك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب شارعك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بنسمع كتير عن جرايم سرقة وأحداث خطيرة كل يوم لحد ما بقينا متأكدين ان كاميرات المراقبة شيء ضروري في ك.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,300 جنيه

27/5/2021
صورة الاعلان: راقب عربيتك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب عربيتك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة ايادي مصر تقدملكم 👈😮 سيستم كامل جوده ٤ ميجا. دلوقتي تقتدر تتحكم وتحمي بيت.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,600 جنيه

27/5/2021
صورة الاعلان: راقب عربيتك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب عربيتك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لو انت حضانة او شركة او عمارة او عيادة او حتى شقة يبقى العرض ده ليك انت . 🏘🚗📷.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 جنيه

27/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا دلوقتي بقينا مش حاسين بأمان حتى لوفي أمن في الشارع .!💂.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,600 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ساكن في مكان هادي و قلقان على اسرتك؟😰 طلباتك كلها ديليفري و عمارتك ملهاش بواب؟🤭 بترج.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,600 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قمت بتركيب كاميرات مراقبة وتواجه مشاكل فيها، سواء من حيث وجود اعطال تمنعها من العمل تماما، أو مشكلة .
العنوان:

الجيزة - مصر

2,300 جنيه

26/5/2021
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صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ليه تستني لما يتسرق منك حاجه في محلك او بيتك او مخزنك. علشان كدا عملنا ليك عرض مايتفوتش. £.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,600 جنيه

25/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عروضنا دايما مستمره ايادي مصر متوفر لدينا (عرض 4 كاميرات) -2 كاميرا مراقبه داخليه 2 ميجا بيكسل رؤيه.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,650 جنيه

25/5/2021
صورة الاعلان: راقب بيتك من اي مكان في العالم - في الجيزة مصر

راقب بيتك من اي مكان في العالم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لما تكون شركتك، منشأتك، أو ممتلكاتك معتمدة علي الحظ و الفرصة في مواجهة مخاطر الحياة، سرقات، حرائق، أ.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,600 جنيه

25/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

التفكير الكتير بيضيع الفرص 😉 و #ايـادي_مصر النهاردة عملت فرصة من العيار التقيل 💣 .
العنوان:

الجيزة - مصر

2,600 جنيه

23/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فعلا البواب لوحده مش كفاية عشان كده ايادي مصر بتقدملك اقوي انظمة مراقبة عشان تراقب بيتك من اي مكان و.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,100 جنيه

23/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كاميرات مراقبة بدون اسلاك زهقنا خلاص من الشكل المعتاد لكاميرات المراقبة عشان كده جبنا لك حاجة ولا ف.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,300 جنيه

23/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة ايادي مصر لكاميرات المراقبة لاي تفاصيل عن تركبها او صيانتها ابعتلي رقمك وهتواصل بيك في خلال ساع.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,300 جنيه

22/5/2021
صورة الاعلان: راقب بيتك من اي مكان في العالم - في الجيزة مصر

راقب بيتك من اي مكان في العالم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عروض ايادي مصر ما بتنتهيش ✌️ دلوقتي متشغلش بالك وانت بتجهز محلك من ايادي مصر عملنالك ع.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 جنيه

22/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بيتك هو اكتر مكان لازم يكون متأمن علشان تكون مطمن على اولادك ولو انت عايش فى فيلا فيها اكتر من دور ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,400 جنيه

20/5/2021
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