راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)
|بيتك أو شركتك في امان دايم مع أعلى جودة لكاميرات المراقبه في العالم تصوير ليلي وكمان رؤية واضحة جدا من على مسافات بعيدة رؤية أرقام السيارات وكمان ادق التفاصيل كمان بتقدملك أحسن طريقة للعرض وهي HD اسألنا عن التفاصيل ونجاوبك حالاً #كل_شبر_في_امان #كله_تحت_السيطرة للتواصل 01144894111 م/هايدي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايادي مصر1
|التليفون:
|01144894111
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|العنوان:
|ميدان لبنان المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,300 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095265
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