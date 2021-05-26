راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)
|السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا دلوقتي بقينا مش حاسين بأمان حتى لوفي أمن في الشارع .!💂🏽♀ تلاقي فيديوهات على اليوتيوب بتجبلك المواقف اللى كاميرات المراقبة بتسجيلها 📽 في الشقق🏠 والفيلات🏘 والمحلات💼والعماير🌃 والمصانع🏭 وغيره كتير . وبعدين بتجبلك صوره بس ☹ شركة ايادي مصر بتقدملك اقوى وأفضل عروض 💪 عروضنا عبارة عن: (2كامير +جهاز DVR +سلك+ باور صبلاي + هارد ديسك +وصلاتPNC +وصلات باور) (2كاميرا داخلى +2كاميرا خارجي +جهاز DVR + سلك +باور صبلاي + هارد ديسك +وصلاتPNC+وصلات باور ) 4كاميرات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايادي مصر1
|التليفون:
|01144894111
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|ميدان لبنان المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095103
2,600 جنيه
2,300 جنيه
3,600 جنيه
2,650 جنيه
2,600 جنيه
2,600 جنيه
3,100 جنيه
1,300 جنيه
2,300 جنيه
2,000 جنيه
2,400 جنيه
2,300 جنيه
2,600 جنيه
1,300 جنيه
2,300 جنيه