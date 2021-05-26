راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا دلوقتي بقينا مش حاسين بأمان حتى لوفي أمن في الشارع .!💂🏽‍♀ تلاقي فيديوهات على اليوتيوب بتجبلك المواقف اللى كاميرات المراقبة بتسجيلها 📽 في الشقق🏠 والفيلات🏘 والمحلات💼والعماير🌃 والمصانع🏭 وغيره كتير . وبعدين بتجبلك صوره بس ☹ شركة ايادي مصر بتقدملك اقوى وأفضل عروض 💪 عروضنا عبارة عن: (2كامير +جهاز DVR +سلك+ باور صبلاي + هارد ديسك +وصلاتPNC +وصلات باور) (2كاميرا داخلى +2كاميرا خارجي +جهاز DVR + سلك +باور صبلاي + هارد ديسك +وصلاتPNC+وصلات باور ) 4كاميرات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ايادي مصر1
التليفون: 01144894111

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العنوان: ميدان لبنان المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,600 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/5/2021
رقم الإعلان: 2095103
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راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ساكن في مكان هادي و قلقان على اسرتك؟😰 طلباتك كلها ديليفري و عمارتك ملهاش بواب؟🤭 بترج.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,600 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قمت بتركيب كاميرات مراقبة وتواجه مشاكل فيها، سواء من حيث وجود اعطال تمنعها من العمل تماما، أو مشكلة .
العنوان:

الجيزة - مصر

2,300 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ليه تستني لما يتسرق منك حاجه في محلك او بيتك او مخزنك. علشان كدا عملنا ليك عرض مايتفوتش. £.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,600 جنيه

25/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عروضنا دايما مستمره ايادي مصر متوفر لدينا (عرض 4 كاميرات) -2 كاميرا مراقبه داخليه 2 ميجا بيكسل رؤيه.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,650 جنيه

25/5/2021
صورة الاعلان: راقب بيتك من اي مكان في العالم - في الجيزة مصر

راقب بيتك من اي مكان في العالم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لما تكون شركتك، منشأتك، أو ممتلكاتك معتمدة علي الحظ و الفرصة في مواجهة مخاطر الحياة، سرقات، حرائق، أ.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,600 جنيه

25/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

التفكير الكتير بيضيع الفرص 😉 و #ايـادي_مصر النهاردة عملت فرصة من العيار التقيل 💣 .
العنوان:

الجيزة - مصر

2,600 جنيه

23/5/2021
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صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فعلا البواب لوحده مش كفاية عشان كده ايادي مصر بتقدملك اقوي انظمة مراقبة عشان تراقب بيتك من اي مكان و.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,100 جنيه

23/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كاميرات مراقبة بدون اسلاك زهقنا خلاص من الشكل المعتاد لكاميرات المراقبة عشان كده جبنا لك حاجة ولا ف.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,300 جنيه

23/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة ايادي مصر لكاميرات المراقبة لاي تفاصيل عن تركبها او صيانتها ابعتلي رقمك وهتواصل بيك في خلال ساع.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,300 جنيه

22/5/2021
صورة الاعلان: راقب بيتك من اي مكان في العالم - في الجيزة مصر

راقب بيتك من اي مكان في العالم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عروض ايادي مصر ما بتنتهيش ✌️ دلوقتي متشغلش بالك وانت بتجهز محلك من ايادي مصر عملنالك ع.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 جنيه

22/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بيتك هو اكتر مكان لازم يكون متأمن علشان تكون مطمن على اولادك ولو انت عايش فى فيلا فيها اكتر من دور ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,400 جنيه

20/5/2021
صورة الاعلان: راقب عربيتك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب عربيتك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركتك او بيتك في خطر 😳😳😳 لكن معانا شركتك وبيتك في أمان مع كاميرات مراقبة داه.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,300 جنيه

20/5/2021
صورة الاعلان: راقب عربيتك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب عربيتك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عند ايادي مصر كل طلباتك عندنا 😌 عرض كاميرا مراقبة داهوا 2 ميجا بالتركيب والبرمجة بسعر مميز .
العنوان:

الجيزة - مصر

2,600 جنيه

20/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

طلب الان * خصم لفترة محدودة * "كاميرا مراقبة ذكية" يمكنك الان حماية منزلك أو مكتبك أو أى مك.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,300 جنيه

20/5/2021
صورة الاعلان: راقب شغلك من اي مكان - في الجيزة مصر

راقب شغلك من اي مكان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أولا : الكلام دا قبل ما يتكتب بالطريقه دي خد وقت وتفكير كتير فلازم يتقرأ للآخر ثانيا : هاتقولي عندك .
العنوان:

الجيزة - مصر

2,300 جنيه

20/5/2021
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