راقب محلك وانت في بيتك

فعلا البواب لوحده مش كفاية عشان كده ايادي مصر بتقدملك اقوي انظمة مراقبة عشان تراقب بيتك من اي مكان ونظام يشمل كاميرات وجهاز تسجيل والاسلاك وحاجات تانية كتير ولا وكمان السعر شامل التركيب يعني هنجبلك الدنيا كلها في شاشة وانت قاعد مكانك ايادي مصر لكاميرات المراقبة والانظمة المراقبة مستني اي يلا اتصل واستفسر عن باقي العروووض للتواصل 01144894111 م/هايدي