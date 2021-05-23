راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)
|فعلا البواب لوحده مش كفاية عشان كده ايادي مصر بتقدملك اقوي انظمة مراقبة عشان تراقب بيتك من اي مكان ونظام يشمل كاميرات وجهاز تسجيل والاسلاك وحاجات تانية كتير ولا وكمان السعر شامل التركيب يعني هنجبلك الدنيا كلها في شاشة وانت قاعد مكانك ايادي مصر لكاميرات المراقبة والانظمة المراقبة مستني اي يلا اتصل واستفسر عن باقي العروووض للتواصل 01144894111 م/هايدي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايادي مصر1
|التليفون:
|01144894111
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|العنوان:
|ميدان لبنان المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094643
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