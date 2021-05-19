راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)
|لمحاربة الغلاء و إستغلال التجار و الشركات دلوقتي تقدر تأمن محلك -شركتك-بيتك و شاهد ما يحدث من اي مكان في العالم نظام مراقبة كامل مكون من : -عدد 4 كاميرا داخلية ماركة داهوا عدد 1 DVR مخرج 4 ماركة داهوا -عدد 1 باور سبلاى -عدد 40متر سلك العرض غير شامل التركيب والبرمجة داخل القاهرة والجيزة يعمل على الموبايل اتصل نصلك اينما كنت التليفون: 01144894111 م/هايدي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايادي مصر1
|التليفون:
|01144894111
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|ميدان لبنان المهندسين- 01144894111
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094325
2,300 جنيه
2,600 جنيه
2,000 جنيه
2,600 جنيه
2,200 جنيه
2,200 جنيه
2,450 جنيه
2,300 جنيه
2,500 جنيه
2,600 جنيه
2,300 جنيه
2,600 جنيه
2,300 جنيه
2,550 جنيه
1,350 جنيه