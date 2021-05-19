راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ليه تشتري غالي ما انت ممكن تشتري من ايادي مصر كاميراتنا 2 ميجا بيكسل بافضل جودة واحسن سعر خليك معانا تبقي في المضمون جميع العروض شامله التركيب عرض النهاردة بتحطم الاسعار 1 كاميرا داخلي 2 ميجا 1 كاميرا خارجي 2 ميجا مضاد للمطر والعوامل الجوية جهاز dvr 4 مخرج مبرمج وجاهز علي التشغيل 2ميجا هارد 20 متر سلك باور سبلاي جميع مشتملات التركيب كاميراتنا فيها خاصية رؤية ليلية في الظلام لحد 20 متر كمان بتقدر تشوف وتتابع الكاميرات من علي الموبايل 📲 من اي مكان للتواصل 01144894111 م/ه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ايادي مصر1
التليفون: 01144894111

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ميدان لبنان المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,300 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/5/2021
رقم الإعلان: 2094305
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صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لمحاربة الغلاء و إستغلال التجار و الشركات دلوقتي تقدر تأمن محلك -شركتك-بيتك و شاهد ما يحدث من اي مكا.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,500 جنيه

19/5/2021
صورة الاعلان: راقب شغلك من اي مكان - في الجيزة مصر

راقب شغلك من اي مكان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كاميرات المراقبة داهوا رقم واحد درجة وضوح 2 ميجا كاميرات ضد عوامل الجو (مطر - حرارة - رطوبة). ضم.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,600 جنيه

19/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أمن بيتك محلك او ممتلكاتك من السرقة دى فى آر بيشغل ٤ كاميرات و ممكن تركبه على شاشة كمبيوتر او.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 جنيه

19/5/2021
صورة الاعلان: راقب شغلك من اي مكان - في الجيزة مصر

راقب شغلك من اي مكان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

من انهارده مش هتخاف علي بيتك ومشروعك ايادي مصر بتقدملك سيستم كاميرات عباره عن :- 2كاميرا داخليه2 مي.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,600 جنيه

18/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كاميرات أمـان لبيتك كلة تقدر تعرف كل اللي بيحصل في بيتك في أي وقت وانت في مـكانك للحجز والأستسفار :.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,200 جنيه

18/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كاميرات أمـان لبيتك كلة تقدر تعرف كل اللي بيحصل في بيتك في أي وقت وانت في مـكانك للحجز والأستسفار :.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,200 جنيه

18/5/2021
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صورة الاعلان: راقب شغلك من اي مكان - في الجيزة مصر

راقب شغلك من اي مكان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قلقان علي شركتك وعايز تأمنها الحل عندنا علشان دلوقتى تقدر تشوف بيتك او شركتك من اى مكان فى العالم من.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,450 جنيه

18/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ايادي مصر بتقولك مستني ايه ؟ تابع عملك وبيتك وسيارتك بدون قلق 🏠🚘 ايادي مصر ترحب بكم .
العنوان:

الجيزة - مصر

2,300 جنيه

18/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قبل ما تقرر تركب نظام كاميرات مراقبة لازم تفكر ماركة الكاميرا اللى هتشتريها و الضمان و السعر علشا.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,500 جنيه

17/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عايز تركب كاميرات لمحلك أو شركتك بارخص الأسعار يبقي عندنا احنا وبس 🔥♥️ عشان عند.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,600 جنيه

17/5/2021
صورة الاعلان: راقب عربيتك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب عربيتك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كـل سنة وانتم طيبيـن عيد سعيد عليكم وبمناسبـة العيد فعروضنا هتبسطك وتخليك تعيد وانت مطمـن علي بيتك و.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,300 جنيه

17/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أصبح فوائد #كاميرات_المراقبه مهمة بدرجة كبيرة حيث يهتم بها الكثير من الناس لاستخدامها في عملية المرا.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,600 جنيه

16/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عرض العروض من ايادي مصر عرض لمده اسبوع فقط جميع العروض برمجه وتركيب مجانا داخل القاهره والجيزه لو خا.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,300 جنيه

16/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

علشان إحنا حاسين بيك وعلشان أمنك أمانة لازم نحفظها وعلشان الثقة شعارنا ايادي مصر يعني اطمن وانت معان.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,550 جنيه

11/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عايز كاميرا وتكلفته السيستم عاليه 😔 💥تصدق انك تقدر تستغني عن ٤ كاميرا و dvr و .
العنوان:

الجيزة - مصر

1,350 جنيه

11/5/2021
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