راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)
|ليه تشتري غالي ما انت ممكن تشتري من ايادي مصر كاميراتنا 2 ميجا بيكسل بافضل جودة واحسن سعر خليك معانا تبقي في المضمون جميع العروض شامله التركيب عرض النهاردة بتحطم الاسعار 1 كاميرا داخلي 2 ميجا 1 كاميرا خارجي 2 ميجا مضاد للمطر والعوامل الجوية جهاز dvr 4 مخرج مبرمج وجاهز علي التشغيل 2ميجا هارد 20 متر سلك باور سبلاي جميع مشتملات التركيب كاميراتنا فيها خاصية رؤية ليلية في الظلام لحد 20 متر كمان بتقدر تشوف وتتابع الكاميرات من علي الموبايل 📲 من اي مكان للتواصل 01144894111 م/ه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايادي مصر1
|التليفون:
|01144894111
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|العنوان:
|ميدان لبنان المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,300 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094305
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