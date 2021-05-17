راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)
|قبل ما تقرر تركب نظام كاميرات مراقبة لازم تفكر ماركة الكاميرا اللى هتشتريها و الضمان و السعر علشان كده شركه ايادي مصر بتقدملك عروض على ماركة داهوا العالمية العروض مستمرة لنفاذ الكمية للطلب و الإستفسار :01144894111 م/ هايدي خليك كأنك موجود في بيتك . محلك . شركتك . عن طريق الإنترنت من أي مكان بالعالم بكاميرات 2 ميجا بافضل الاسعار براند dahua العالمية _ العرض الاول نظام كامرتين مراقبة ، يشمل 2 كاميرا داخلي و خارجي ليلي نهاري جهازdvr 4
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايادي مصر1
|التليفون:
|01144894111
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|العنوان:
|ميدان لبنان المهندسين- 01144894111
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094091
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