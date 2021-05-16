راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)
|أصبح فوائد #كاميرات_المراقبه مهمة بدرجة كبيرة حيث يهتم بها الكثير من الناس لاستخدامها في عملية المراقبة المستمرة والفعالة لما تقدمه من أمان وحماية طوال الوقت وتعتبر فوائد #كاميرات_المراقبة_الخارجية_والداخلية والقيام بتحديد الأنواع والتقنيات والتكنولوجيا المستخدمة بها مهمة بدرجة كبيرة حيث يطلبها العديد من الناس في عملية المراقبة المنزلية وذلك لتوفر لهم حماية داخلية وحماية خارجية كما يستخدمها أصحاب المحلات التجارية في مراقبة سير العمل بطريقة صحيحة ومنظمة ومراقبة الموظفين بدرجة ذكية كما يطلبها أصحا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايادي مصر1
|التليفون:
|01144894111
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|العنوان:
|ميدان لبنان المهندسين- 01144894111
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093975
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