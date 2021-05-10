راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)
|عايز كاميرا وتكلفته السيستم عاليه 😔 💥تصدق انك تقدر تستغني عن ٤ كاميرا و dvr و شاشه وده غير الإسلاك والتركيب الكاميرا الواحده = ٤ كاميرات احنا جبنالك الحل 🤩 بدون أسلاك كتير ، وبدون أي مجهود ، وبدون جهاز تسجيل هتقدر تأمن بابك او مكتبك او بيتك او محلك من خلال كاميرات الواي فاي من Ezviz كاميرا خارجي وداخلي 🔥 💥هتركب كاميرا واي فاي بتسجل علي ميموري كارد حتي ١٢٨ جيجا ، 💥وهتابعها من خلال موبايلك ومن اي مكان في العالم صوت وصورة ، 💥وهتقدر كمان تتكلم من خلالها مع الأشخاص المتواجدين في مكانها لل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايادي مصر1
|التليفون:
|01144894111
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|العنوان:
|ميدان لبنان المهندسين- 01144894111
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,350 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093824
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