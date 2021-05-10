راقب محلك وانت في بيتك

عايز كاميرا وتكلفته السيستم عاليه 😔 💥تصدق انك تقدر تستغني عن ٤ كاميرا و dvr و شاشه وده غير الإسلاك والتركيب الكاميرا الواحده = ٤ كاميرات احنا جبنالك الحل 🤩 بدون أسلاك كتير ، وبدون أي مجهود ، وبدون جهاز تسجيل هتقدر تأمن بابك او مكتبك او بيتك او محلك من خلال كاميرات الواي فاي من Ezviz كاميرا خارجي وداخلي 🔥 💥هتركب كاميرا واي فاي بتسجل علي ميموري كارد حتي ١٢٨ جيجا ، 💥وهتابعها من خلال موبايلك ومن اي مكان في العالم صوت وصورة ، 💥وهتقدر كمان تتكلم من خلالها مع الأشخاص المتواجدين في مكانها لل