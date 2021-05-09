راقب محلك وانت في بيتك

دلوقت تقدر تروح شغلك وانت مطمن على ولادك وكأنك معهم لحظة بلحظة والحل فى الكاميرا "الواى فاى" من ايادي مصر كاميرا الوايرليس ليه كاميرا واى فاى ؟! -لانها لا تستخدم الاسلاك يعنى ضمان عدم قطع الإشارة لو السلك اتقطع -فائقة الوضوح يوجد منها 1ميجا و 2 ميجا بيكسل يوجد كاميرا ثابته ومتحركه ضمان جودة عالية فى الفيديو المسجل . ويمكنك مشاهدة ذلك وانت فى اى مكان من خلال هاتفك الشخصى للاستفسار والطلبات: