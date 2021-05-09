راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)
|دلوقت تقدر تروح شغلك وانت مطمن على ولادك وكأنك معهم لحظة بلحظة والحل فى الكاميرا "الواى فاى" من ايادي مصر كاميرا الوايرليس ليه كاميرا واى فاى ؟! -لانها لا تستخدم الاسلاك يعنى ضمان عدم قطع الإشارة لو السلك اتقطع -فائقة الوضوح يوجد منها 1ميجا و 2 ميجا بيكسل يوجد كاميرا ثابته ومتحركه ضمان جودة عالية فى الفيديو المسجل . ويمكنك مشاهدة ذلك وانت فى اى مكان من خلال هاتفك الشخصى للاستفسار والطلبات:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايادي مصر1
|التليفون:
|01144894111
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|العنوان:
|ميدان لبنان المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,300 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093701
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