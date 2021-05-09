راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)
|عرض التوفير لمدة شهر كامل #رمضان_كريم بأفضل جودة وافضل الاسعار هتركب سيستم #كاميرات_مراقبه بافضل جودة عرض كامل 2 ميجا تفاصيل العرض الاول 2 كاميرا 2 ميجا جهاز تسجيل DVR بجودة 2 ميجا * هارد * 20 متر سلك والسعر مفاجاة خش واسال علي الاسعار او سبلنا رقم حضرتك واحنا هنكلمك شامل جميع وصلات التوصيل والتركيب وضمان عام * للتواصل 01144894111 م/هايدي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايادي مصر1
|التليفون:
|01144894111
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|العنوان:
|ميدان لبنان المهندسين- 01144894111
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093696
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