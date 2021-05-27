راقب عربيتك وانت في بيتك

(للبيع)
|شركة ايادي مصر تقدملكم 👈😮 سيستم كامل جوده ٤ ميجا. دلوقتي تقتدر تتحكم وتحمي بيتك او محلك من اي مكان وانتا قاعد مستريح . كاميرات مراقبه وضوح عالي جهاز تسجيل dvr تصوير ليلي ونهاري اسلاك الكاميرات شامل التركيب داخل العرض ويأتي مع العرض ٤٠ متر سلك داخل العرض للطلب👇🏻 01144894111 م/هايدي يوجد شحن لجميع محافظات مصر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايادي مصر1
|التليفون:
|01144894111
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|العنوان:
|ميدان لبنان المهندسين- 01144894111
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095225
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