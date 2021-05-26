راقب عربيتك وانت في بيتك

لو انت حضانة او شركة او عمارة او عيادة او حتى شقة يبقى العرض ده ليك انت . 🏘🚗📷💪 عرض 3 كاميرا 2 ميجا دى فى ار 4 هارد 500 ، 30 متر سلك و التركيب مجانى عرض 4 كاميرا 2 ميجا دى فى ار 4 هارد 500 ، 40 متر سلك و التركيب مجانى عرض 5 كاميرا 2 ميجا دى فى ار 8هارد 500 ، 50 متر سلك و التركيب مجانى عرض 6 كاميرا 2 ميجا دى فى ار 8هارد 500 ، 60 متر سلك و التركيب مجانى عرض 8 كاميرا 2 ميجا دى فى ار 8هارد 500 ، 80 متر سلك و التركيب مجانى العروض لفترة محدودة جدااااااااااااا ￼ الحق و اطلب اقوى عرض تركيب