راقب عربيتك وانت في بيتك

(للبيع)
|لو انت حضانة او شركة او عمارة او عيادة او حتى شقة يبقى العرض ده ليك انت . 🏘🚗📷💪 عرض 3 كاميرا 2 ميجا دى فى ار 4 هارد 500 ، 30 متر سلك و التركيب مجانى عرض 4 كاميرا 2 ميجا دى فى ار 4 هارد 500 ، 40 متر سلك و التركيب مجانى عرض 5 كاميرا 2 ميجا دى فى ار 8هارد 500 ، 50 متر سلك و التركيب مجانى عرض 6 كاميرا 2 ميجا دى فى ار 8هارد 500 ، 60 متر سلك و التركيب مجانى عرض 8 كاميرا 2 ميجا دى فى ار 8هارد 500 ، 80 متر سلك و التركيب مجانى العروض لفترة محدودة جدااااااااااااا ￼ الحق و اطلب اقوى عرض تركيب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايادي مصر1
|التليفون:
|01144894111
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|العنوان:
|ميدان لبنان المهندسين- 01144894111
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095197
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