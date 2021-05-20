راقب عربيتك وانت في بيتك

(للبيع)
|عند ايادي مصر كل طلباتك عندنا 😌 عرض كاميرا مراقبة داهوا 2 ميجا بالتركيب والبرمجة بسعر مميز جدا 😉 براند داهوا متسالش السعر كام ☹️اسال النتيجه ايه متفوتش عرض شركه ايادي مصر صوره عاليه الجوده .الماركة الاقوي والانجح بضمان عام ضد عيوب الصناعة والتوريد بنختار ليك الجوده دائما ♥️✨ للتواصل 01144894111 م/هايدي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايادي مصر1
|التليفون:
|01144894111
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|العنوان:
|ميدان لبنان المهندسين- 01144894111
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094382
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