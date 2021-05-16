راقب عربيتك وانت في بيتك

(للبيع)
|كـل سنة وانتم طيبيـن عيد سعيد عليكم وبمناسبـة العيد فعروضنا هتبسطك وتخليك تعيد وانت مطمـن علي بيتك ومكان شغلك 😉💪 اه لازم تقعد في الساحـل وانت مطمن 😉 او في البلكـونة برضو مفيش مشكـلة 😂😂❤ متـاح عندنا عـروض بكل الاسعار . يعني احنا اللي بنسألك عاوز بكـام ؟؟؟ 😉❤ وجودة ممتـازة اكييد بس كل مالسعر يعلي بتبقي ممتازة اكتر 😉❤❤ لانك بتشتري مرة ومش هتشتري تـاني 😉😍😍❤ والمفـاجأة التركيب داخل القاهرة والجيزة مجـانا والبرمجة هديـة مننا 💪❤ وهانخليك تشوف المكان بتاعك عن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايادي مصر1
|التليفون:
|01144894111
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|العنوان:
|ميدان لبنان المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,300 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094007
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