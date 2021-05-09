راقب عربيتك وانت في بيتك

(للبيع)
|عروض رمضان من ايادي مصر عرض 2كاميرابدقه 2ميجا بيكسل واحده داخلى وواحده خارجى وجهاز تسجيل 4مخرج وهارد وباور سبلاى و20متر سلك السعر مفاجاة العرض سارى لآخر الشهر الكريم أو حتى نفاذ الكمية اول 10حجز للعرض التركيب مجانا للتواصل01144894111 م/هايدي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايادي مصر1
|التليفون:
|01144894111
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|العنوان:
|ميدان لبنان المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093656
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