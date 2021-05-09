راقب عربيتك وانت في بيتك

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مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
عروض رمضان من ايادي مصر عرض 2كاميرابدقه 2ميجا بيكسل واحده داخلى وواحده خارجى وجهاز تسجيل 4مخرج وهارد وباور سبلاى و20متر سلك السعر مفاجاة العرض سارى لآخر الشهر الكريم أو حتى نفاذ الكمية اول 10حجز للعرض التركيب مجانا للتواصل01144894111 م/هايدي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ايادي مصر1
التليفون: 01144894111

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ميدان لبنان المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/5/2021
رقم الإعلان: 2093656
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(للبيع)

- في الجيزة مصر

عشان سلامتكم تهمنا وكمان الامان ليك انت واسرتك 👨‍👩‍👧‍👦 وكمان شغلك &.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 جنيه

9/5/2021
صورة الاعلان: راقب عربيتك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب عربيتك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مش لازم تحصل المصيبه عشان تركب بعد كده الكاميرات لازم تبقا مطمن علي محلك أو شركتك أو بيتك ايادي مصر.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,600 جنيه

8/5/2021
صورة الاعلان: راقب بيتك من اي مكان في العالم - في الجيزة مصر

راقب بيتك من اي مكان في العالم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

التفكير الكتير بيضيع الفرص و ايادي مصر النهاردة عملت فرصة من العيار التقيل توفير و ضمان و سرعة ولو.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,500 جنيه

6/5/2021
صورة الاعلان: راقب شغلك من اي مكان - في الجيزة مصر

راقب شغلك من اي مكان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مساء الخير او صباح الخير حسب توقيتك😃❤️ اولا كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علي.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,300 جنيه

4/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عارفين ان دايماً بيظهرلك اعلانات كاميرات مراقبة ، بس المرة دى عاملين عروض مخصوص ليك _ _ _.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,630 جنيه

4/5/2021
صورة الاعلان: راقب شغلك من اي مكان - في الجيزة مصر

راقب شغلك من اي مكان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

#شركة_ايادي_مصر هتدمر الكوكب ومش هتخلي حرامي او مريض نفسي زي مابيقولوا يعدي من قدام بيتك او مكان شغل.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,350 جنيه

3/5/2021
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صورة الاعلان: راقب بيتك من اي مكان في العالم - في الجيزة مصر

راقب بيتك من اي مكان في العالم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سيستم كامل ب 1000 جنيه😌😌 شامل ٤ كاميرات جهاز dvr هارد ١٢٠ &#.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,650 جنيه

3/5/2021
صورة الاعلان: راقب عربيتك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب عربيتك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عرووووض مالهاااش اخر كل سنه وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان المبارك شركتنا بتقدم لكم 4 كاميرات 2 ميج.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,600 جنيه

3/5/2021
صورة الاعلان: راقب بيتك من اي مكان في العالم - في الجيزة مصر

راقب بيتك من اي مكان في العالم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

في شهر رمضان انت دايما كسبان بمناسبه شهر الخير ايادي مصر بتقولك لا تفكر ولا تحتار والحق العرض الجبا.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,650 جنيه

2/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

من النهارده انت مش هاتفكر و مش هاتقلق على شغلك و بيتك و اى حاجه عايز تحميها 🌝. علشان شركه ك.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,000 جنيه

1/5/2021
صورة الاعلان: راقب شغلك من اي مكان - في الجيزة مصر

راقب شغلك من اي مكان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم احصل علي خصم لاي سيستم كاميرات مراقبة تختاره ❤❤ وبسعر تحفة م.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,500 جنيه

1/5/2021
صورة الاعلان: راقب شغلك من اي مكان - في الجيزة مصر

راقب شغلك من اي مكان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تابع بيتك وكمان اتحكم في الدخول والخروج دا كله من موبايلك📲 في أي مكان 🤝 *لو 💥.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,350 جنيه

29/4/2021
صورة الاعلان: راقب شغلك من اي مكان - في الجيزة مصر

راقب شغلك من اي مكان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الصح مش الكاميرا دي كام ميجا والكام بكام !! الصح هو نقاء للصورة والتفاصيل . سرعة النقل والمشاهدة ع.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,400 جنيه

29/4/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة ايادي مصر عملت المستحيل وفرنلك عروووووض كاميرات مراقبة كاش وتقسيط وكمان العرووووض شاملة التوريد.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,400 جنيه

29/4/2021
صورة الاعلان: راقب شغلك من اي مكان - في الجيزة مصر

راقب شغلك من اي مكان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متدورش كتيـر عشان احنا بنجيب من الآخر الحـق دلوقتي عروض ايادي مصر بأرخص سعر فـي مصر على كاميرات لل.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,150 جنيه

28/4/2021
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