راقب عربيتك وانت في بيتك

(للبيع)
|مش لازم تحصل المصيبه عشان تركب بعد كده الكاميرات لازم تبقا مطمن علي محلك أو شركتك أو بيتك ايادي مصر هتساعدك ويقف معاك الطويل عمل عرض مكسر بي الدنيا وبسعر مش هتصدقه #بس لازم تكلمنا أو تبعتلنا علي رسائل الصفحه لو عاوز تعرف أي معلومات اضافيه العرض عباره عن إيه/ ٢كاميرا خارجي ٢ ميجا بصوره تحفه ٢ كاميرا داخلي ٢ميجا بصوره تحفه ١ جهاز تسجيل ٤قناه ١ هارد ديسك ٥٠٠جيحا 40 متر سلك شيلد وباور #ضمان لمدة سنة ضد عيوب الصناعه بفاتوره معتمده بختم الشركه للتواصل علي هذه الأرقام فقط/ 01144894111 م/هاي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايادي مصر1
|التليفون:
|01144894111
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|العنوان:
|ميدان لبنان المهندسين- 01144894111
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093609
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