راقب شغلك من اي مكان

(للبيع)
|أولا : الكلام دا قبل ما يتكتب بالطريقه دي خد وقت وتفكير كتير فلازم يتقرأ للآخر ثانيا : هاتقولي عندك كاميرات ونظام أمني وكله تحت السيطره هاقولك آسف. لأن شغلنا على أعلى مستوى من الإحترافيه , ولأن كاميراتنا وأجهزتنا بردو على أعلى مستوى لأن عندنا كافة البراندات والانواع اللي حضرتك ممكن تحتاجها من الآخر شغلنا متعلق بكل ما له صله بالأنظمه الأمنيه من كاميرات مراقبه وأجهزة بصمه وع فكره سابقه اعمالنا تتحدث عنا 🤝 ابعتلنا علي رسائل الصفحه واكيد هنقدر نساعدك تواصل معنا علي طريق التليفون او واتس اب علي ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايادي مصر1
|التليفون:
|01144894111
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|العنوان:
|ميدان لبنان المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,300 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094363
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