راقب شغلك من اي مكان

(للبيع)
|كاميرات المراقبة داهوا رقم واحد درجة وضوح 2 ميجا كاميرات ضد عوامل الجو (مطر - حرارة - رطوبة). ضمان لمدة عام كامل العرض الاول ٢ كاميرا داهوا داخلي 2 ميجا HD ٢ كاميرا داهوا خارجي 2 ميجا HD جهاز تسحيل DVR ، ٤ مخارج 2 ميجا هارد ديسك للتسجيل 500جيجا باور سبلاي 40 متر سلك شيلد وباور شامل التركيب والبرمجة على الموبيل داخل القاهرة والجيزة العرض الثانى 4 كاميرا داهوا داخلي 2 ميجا HD 2 كاميرا داهوا خارجي 2 ميجا HD جهاز تسحيل DVR ٨ مخارج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايادي مصر1
|التليفون:
|01144894111
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|ميدان لبنان المهندسين- 01144894111
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094252
2,000 جنيه
2,600 جنيه
2,200 جنيه
2,200 جنيه
2,450 جنيه
2,300 جنيه
2,500 جنيه
2,600 جنيه
2,300 جنيه
2,600 جنيه
2,300 جنيه
2,550 جنيه
1,350 جنيه
2,200 جنيه
2,500 جنيه