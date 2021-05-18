راقب شغلك من اي مكان

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايادي مصر1
|التليفون:
|01144894111
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|العنوان:
|ميدان لبنان المهندسين- 01144894111
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,450 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094130
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