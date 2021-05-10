راقب شغلك من اي مكان

(للبيع)
|عروض كاميرات مراقبه سيستم اربعه كامير اثنين داخلي + اثنين خارجي + جهاز دي في ار 4 قناه + هارد 500 جيجا + ماوس + 40 متر سلك + 16 جاك توصيل + باور سبلاي + سلك فيجا 1.5 متر شامل التوريد والتركيب والبرمجه والضمان لمده سنه والمنتج متاح كاش وتقسيط للتواصل والاستفسار: م/هايدي 01144894111 ميدان لبنان - المهندسين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايادي مصر1
|التليفون:
|01144894111
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|العنوان:
|ميدان لبنان المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093795
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