راقب شارعك وانت في بيتك

(للبيع)
|بنسمع كتير عن جرايم سرقة وأحداث خطيرة كل يوم لحد ما بقينا متأكدين ان كاميرات المراقبة شيء ضروري في كل بيت وكل شركة 🚨⚠️ وعشان عارفين كويس قد إيه الأمان مهم.عملنالك عروووض جبارة إيه اللي بنقدمه ليك عشان تحس بالأمان طول الوقت؟ ❓ 1- أحدث وأفضل كاميرات المراقبة بأفضل سعر في مصر 💸 2-اجهزة انتركم كلمنا دلوقتي واسأل عن عروضنا اللي مبتخلصش 🥰 للتواصل 01148894111 م/هايدي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايادي مصر1
|التليفون:
|01144894111
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|العنوان:
|ميدان لبنان المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,300 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095271
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